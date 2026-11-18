Сергій Дука під час засідання ТСК 18 листопада / © скриншот з відео

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Генерал-майор СБУ Сергій Дука, який є підозрюваним у резонансній справі НАБУ та САП «Карфаген-2», 18 листопада виступив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Днями він вийшов із СІЗО під заставу в 65 мільйонів гривень і публічно звинуватив керівництво антикорупційних органів у зведенні рахунків.

ТСН.ua зібрав головні заяви Сергія Дуки, які пролунали під час засідання комісії.

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Родичі на тимчасово окупованих територіях

На засіданні голова ТСК Олексій Гончаренко поцікавився у Дуки його рідними, які досі залишаються в окупації. Генерал розповів, що родом із Голопристанського району на Херсонщині, підтвердив, що там справді проживає чимало його близьких, хоча здебільшого, далеких родичів.

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«Батьки моєї дружини не відносяться до оїх блиьких родичів. Мої близькі родичі, мати та брат, вони знаходились в окупованому Херосоні, зараз вони знаходяться в Україні. Я з Голопристанського району, в мене багто рідні залишилося на окупованій території», — сказав Дука.

© скриншот з відео

Також Дука розповів, що батьки його дружини досі залишаються в окупації. Сам генерал із ними не спілкується і не знає, чи мають вони російські паспорти, проте підтвердив, що зв’язок із ними підтримують його дружина та онуки.

На уточнення голови ТСК, чи знало про це керівництво СБУ та чи проходив він необхідну спецперевірку для отримання доступу до державної таємниці, Дука лаконічно відповів: «Звісно».

«Про всіх родичів, які, можливо, мають паспорти (мається на увазі РФ-Ред.), я з перших же днів повідомив до Головного управління внутрішньої безпеки», — додав генерал-майор.

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Хто збирав гроші на заставу

Генерал СБУ Сергій Дука підтвердив на засіданні ТСК, що колеги зібрали для нього 65 млн грн застави, яку внесли 13 листопада. Відповідаючи на запитання голови комісії Олексія Гончаренка, Дука запевнив, що збір був повністю добровільним і без жодного примусу.

«Я можу вам на 100 відсотків — я вже коли вийшов, коли я про це все дізнався, і в мене було спілкування з хлопцями — ніхто нікого не змушував збирати ці кошти», — заявив генерал.

За його словами, у СІЗО він не мав зв’язку, а про деталі дізнався вже після звільнення, поспілкувавшись із «хлопцями». Генерал припустив, що це була ініціатива колективу, з яким він пропрацював 6,5 років, зустрів повномасштабну війну та пройшов бойові завдання, зокрема Херсонську операцію і Суджу.

«У нас є братерство», — так він пояснив мотивацію колег, подякувавши їм за допомогу.

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Водночас Дука обурився через оприлюднення списків співробітників СБУ, які переказували кошти. Він дорікнув медіа, ВАКС, САП та НАБУ, заявивши, що під час війни публікація цих даних ставить правоохоронців під загрозу, адже їм уже телефонують журналісти, а інформація може потрапити на російські ресурси.

Заява про політичний тиск та «медійний піар»

Сергій Дука переконаний, що нині антикорупційні органи стали інструментом політичного впливу на керівництво держави. На його думку, гучні викриття не закінчуються реальними вироками у суді та не приносять країні жодної користі.

«Я хочу наголосити, що на цей час антикорупційні органи стали важелем політичного впливу на вище керівництво держави. Про це я вже говорив після виходу із СІЗО. Тому що всі добре зрежисовані фільми — вони нічим не закінчуються. Для держави жодного немає зиску з цього», — заявив Дука.

Генерал також зауважив, що надмірна публічність таких розслідувань псує імідж України за кордоном і дає привід для роботи російської пропаганди. У цьому контексті він протиставив гучні піар-кампанії антикорупціонерів щоденній та системній роботі поліції, ДБР і СБУ.

Звинувачення на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса

Під час засідання, Олексій Гончаренко навів заяву генерал-майора СБУ Сергія Дуки, зроблену після його виходу із СІЗО під заставу. Тоді генерал повідомив, що СБУ викрила працівників антикорупційних структур на корупції, проте розслідування цих справ зупинили за наказом керівництва країни.

На запитання Гончаренка, від кого надійшов цей наказ, генерал пояснив, що команду «не рухати» ці справи йому та його заступникам (Кравчуку і Фонарюку) озвучив тодішній голова СБУ Василь Малюк одразу після візиту до Офісу президента (кому саме він там доповідав, Дука не знає). За твердженням генерала, аналогічну вказівку отримав і тодішній генпрокурор Руслан Кравченко.

Колишній генпрокурор України Руслан Кравченко / © Офіс Генерального прокурора

Як зазначив Сергій Дука, його підрозділ супроводжував матеріали, які згодом озвучив генпрокурор. Перше з двох проваджень стосується того, як у минулому Семен Кривонос уникнув відповідальності за підкуп виборців-студентів.

Генерал-майор СБУ стверджує, що Кривонос скористався фіктивним батьківством: за порадою та допомогою знайомої він вписав себе в РАЦСі батьком чужої неповнолітньої дитини, яку виховувала мати-одиначка. Хоча факт підкупу виборців був зафіксований, на підставі цього запису Кривоноса звільнили від покарання за амністією. Надалі це дозволило йому претендувати на різні держпосади, а згодом і очолити НАБУ.

За словами Дудки, директор НАБУ Семен Кривонос також причетний до зловживань із державними землями та вимагання коштів.

«Семен Кривонос, будучи дуже фаховим спеціалістом у земельній сфері, торгував державною землею. Вимагав за це кошти», — заявив Дука.



Генерал СБУ підкреслив, що ці факти потрібно перевірити разом із нинішнім очільником НАБУ.

Як Дука познайомився із фігурантом справи «Карфаген» Андрієм Осиповим

На засіданні ТСК генерал СБУ Сергій Дука повідомив, що з фігурантом справи «Карфаген» Андрієм Осіповим («Криміналом») його у 2020 році познайомив Василь Малюк. На той час Малюк був безпосереднім керівником Дуки на посаді першого заступника голови СБУ і представив Осіпова як людину з «кримінального світу», здатну допомагати спецслужбі.

За словами генерала, він неодноразово бачився з Осіповим виключно в робочих справах, а його водій завозив того на територію СБУ, оскільки перепустки в Осіпова не було. Водночас Дука заперечив, що називав його «братом» у листуванні, оприлюдненому на плівках НАБУ.

Дука також запевнив, що особисто не знайомий і ніколи не спілкувався з лідером наркокартелю «Хімпром» Єгором Буркіним («Мексиканцем»), а про зв’язки Осіпова з ним дізнався лише з матеріалів НАБУ. Крім того, генерал додав, що Буркін (який за українськими документами має прізвище Левченко) виїхав за кордон ще у 2019 році після масштабної операції силовиків проти картелю, проте нині виграв суди і невдовзі може поновити українське громадянство.

Ймовірна причетність оточення та родини президента до кримінальних проваджень

Окремо Сергій Дука розповів пор чутки щодо ймовірної причетнсоті родини та близького оточення президента до кримінальних справ. Він звинуватив антикорупційні органи в тому, що вони навмисно не ухвалюють жодних рішень щодо цих матеріалів, притримуючи їх до вигідного політичного моменту — наприклад, під час важливих для України переговорів.

«На постійній основі в медіа з’являється інформація, що якесь близьке оточення президента, його родина проходять у матеріалах якихось справ… А якщо вони проходять, чому не ухвалено процесуальні рішення? А коли вони будуть ухвалені? В який саме момент переговорної позиції для України це буде використано?» — зауважив Дука.

Дука розповів про обшуки та пояснив, чому розбив сокирою свої телефони

Окремо Дука розповів про обшук у своєму домі 4 листопада. За його словами, правоохоронці прийшли о 5:20 ранку — до початку офіційно дозволеного для таких дій часу, хоча генерал визнав, що у невідкладних випадках закон це допускає.

За його словами, про візит сповістила сигналізація, коли невідомі полізли через паркан, проігнорувавши хвіртку і не зателефонувавши власнику. Через це між охороною генерала та візитерами виник конфлікт, а сама ситуація затягнулася, бо бійці «Альфи» чекали на розпорядження керівництва. Коли ж усередину зайшов представник правоохоронних органів Абакумов, Дука поцікавився, чому той не скористався дверима і не пред’явив судову ухвалу.

Також генерал підтвердив, що в той момент розбив сокирою два свої телефони. Він пояснив, що не розумів, що відбувається, і прагнув убезпечити оперативні контакти, порівнявши свої дії з аналогічним вчинком детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Окрім того, Дука розповів, що після затримання у будівлі НАБУ співробітники бюро пообіцяли тримати його під вартою стільки ж часу, скільки там перебуватиме детектив Руслан Магомедрасулов, якого підозрюють у незаконному бізнесі в Росії. На уточнювальні запитання голови ТСК Олексія Гончаренка, хто саме це сказав, генерал відповів, що не знає прізвищ і не пам’ятає конкретної людини, оскільки тоді в кабінеті перебувало кілька працівників НАБУ.

Що відомо про справу НАБУ та САП «Карфаген»

У межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили велику злочинну організацію, яка систематично підкуповувала високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції для прикриття свого нелегального бізнесу. Очолював її раніше судимий чоловік на прізвисько «Кримінал» разом із лідером наркокартелю «Хімпром» «Мексиканцем».

За хабарі в розмірі 7000 доларів на місяць у криптовалюті з кожного об’єкта силовики захищали від обшуків щонайменше 52 шахрайські колцентри, де працювали тисячі людей. Окрім цього, угруповання продавало наркотики через мережу U420, друкувало фальшиві євро, викрадало та катувало людей у підвалах, вимагаючи мільйони доларів. Свої дії зловмисники прикривали завдяки доступу до закритих державних баз і вуличних камер, який їм забезпечували корумповані правоохоронці.

Ключову роль у схемі відігравав генерал-майор СБУ на прізвисько «Акім» — він залагоджував проблеми у спецслужбі та прокуратурі й допомагав уникати арештів майна. За ці послуги співробітники СБУ за кілька місяців отримали мільйони в криптовалюті USDT. Попри сувору конспірацію, тимчасове закриття офісів під час перевірок та вплив на суди, антикорупційні органи викрили всю вертикаль угруповання. Досудове розслідування триває.

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