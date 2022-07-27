"Не руйнуємо інфраструктуру, руйнуємо плани ворога": в ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні

В результаті переправа стала непридатною для використання.

Інформацію про обстріл Антонівського мосту в ефірі всеукраїнського телемарафона підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Підкреслюю, що наші сили тримають під контролем важливі логістичні транспортні шляхи, які для ворога мають критичне значення, тому що це не дає йому можливості маневрів і підтягувати сили і боєприпаси. Те, що увага прикута до мосту, цілком зрозуміло. Я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії настільки акуратна і ювелірна, що спрямована більше на деморалізацію ворожого війська. Удари були, але вони були філігранні", - сказала Наталя Гуменюк.

Вона також підтвердила, що ЗСУ контрольним авіаударом знищили опорник окупантів в Андріївці на Херсонщині і звільнили село.

Нагадаємо, що у Мережі місцеві пабліки демонструють момент прильоту по Антонівському мосту. За їхньою інформацією, попередньо третього прольоту з боку правого берега немає.

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