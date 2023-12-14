Не рятують ні "мангали", ні РЕБ: спецпризначенці СБУ відзвітували про втрати ворога (відео)

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні.
По ворожій техніці активно працюють дрони ЦСО "А" СБУ. Її не рятують ані "мангали", ані РЕБ.
Про це повідомляє СБУ.
Детальніше
Як зазначають у відомстві, лише за останні два тижні спецпризначенці СБУ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту росіян. Зокрема, йдеться про:
- 15 танків
- 31 ББМ
- 10 артилерійських систем
- 11 систем радіоелектронної розвідки та боротьби
- 86 військових авто.
Щобільше, ворог остаточно втратив:
- 95 ворожих БпЛА
- комплекс спостереження "Муром"
- човен
- 39 вогневих позицій
- 78 фортифікаційних споруд
- 3 склади з боєприпасами.
Нагадаємо, у ЗСУ показали потужну роботу дроном-камікадзе по живій силі противника. Бій відбувався на околицях Мар'їнки, що на Донеччині.
Читайте також:
- "Із залізом масштабні проблеми": Дикий озвучив втрати техніки
- Дикий озвучив втрати України у війні з Росією
- Атака по аеродрому в Курську: ліквідовано одного з керівників авіаполку (фото)