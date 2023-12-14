Не рятують ні "мангали", ні РЕБ: спецпризначенці СБУ відзвітували про втрати ворога (відео)

По ворожій техніці активно працюють дрони ЦСО "А" СБУ. Її не рятують ані "мангали", ані РЕБ.

Про це повідомляє СБУ.

У СБУ відзвітували про знищену техніку ворога

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Як зазначають у відомстві, лише за останні два тижні спецпризначенці СБУ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту росіян. Зокрема, йдеться про:

15 танків

31 ББМ

10 артилерійських систем

11 систем радіоелектронної розвідки та боротьби

86 військових авто.

Щобільше, ворог остаточно втратив:

95 ворожих БпЛА

комплекс спостереження "Муром"

човен

39 вогневих позицій

78 фортифікаційних споруд

3 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, у ЗСУ показали потужну роботу дроном-камікадзе по живій силі противника. Бій відбувався на околицях Мар'їнки, що на Донеччині.

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