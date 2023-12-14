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Не рятують ні "мангали", ні РЕБ: спецпризначенці СБУ відзвітували про втрати ворога (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Не рятують ні "мангали", ні РЕБ: спецпризначенці СБУ відзвітували про втрати ворога (відео)

Спалений російський танк

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні.

По ворожій техніці активно працюють дрони ЦСО "А" СБУ. Її не рятують ані "мангали", ані РЕБ.

Про це повідомляє СБУ.

У СБУ відзвітували про знищену техніку ворога

У СБУ відзвітували про знищену техніку ворога

Детальніше

Як зазначають у відомстві, лише за останні два тижні спецпризначенці СБУ вразили 153 одиниці броньованої техніки та транспорту росіян. Зокрема, йдеться про:

  • 15 танків
  • 31 ББМ
  • 10 артилерійських систем
  • 11 систем радіоелектронної розвідки та боротьби
  • 86 військових авто.

Щобільше, ворог остаточно втратив:

  • 95 ворожих БпЛА
  • комплекс спостереження "Муром"
  • човен
  • 39 вогневих позицій
  • 78 фортифікаційних споруд
  • 3 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, у ЗСУ показали потужну роботу дроном-камікадзе по живій силі противника. Бій відбувався на околицях Мар'їнки, що на Донеччині. 

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Дата публікації
Перегляди
366
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