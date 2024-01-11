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Не сховалися, не перечекали: ЗСУ показали кадри знищення окупантів (відео)

Не сховалися, не перечекали: ЗСУ показали кадри знищення окупантів (відео)

Робота дронів по ворогу

Росіяни не можуть сховатися від наших захисників, які потужно атакують їх з повітря.

Так, ЗСУ показали яскраву добірку кадрів ліквідації особового складу противника у бліндажах та окопах за допомогою скидів із дронів. Це робота бійців 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" у взаємодії із загоном Центру спеціального призначення "Омега".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали кадри знищення особового складу ворога

ЗСУ показали кадри знищення особового складу ворога

Раніше йшлося про те, що український FPV-дрон успішно вразив танк армії РФ. Це професійна робота ударного підрозділу Команчі з 40 ОАМБР. 

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