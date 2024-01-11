Не сховалися, не перечекали: ЗСУ показали кадри знищення окупантів (відео)

Росіяни не можуть сховатися від наших захисників, які потужно атакують їх з повітря.

Так, ЗСУ показали яскраву добірку кадрів ліквідації особового складу противника у бліндажах та окопах за допомогою скидів із дронів. Це робота бійців 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" у взаємодії із загоном Центру спеціального призначення "Омега".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали кадри знищення особового складу ворога

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Раніше йшлося про те, що український FPV-дрон успішно вразив танк армії РФ. Це професійна робота ударного підрозділу Команчі з 40 ОАМБР.

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