"Не шукайте політики": в "Азові" прокоментували нові рекламні банери бригади

"Калина" запевнив, що нові банери не свідчать про політичні амбіції "Азову".

Заступник командира "Азову" Святослав Паламар ("Калина") прокоментував, навіщо потрібні нові рекламні банери "Азову".

Про це він написав у Facebook.

"Калина" вважає, що іноді найважливіші речі потребують найпростіших слів.

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"Сьогодні, коли кожен метр українських міст заповнений патріотичними закликами, а стрічки соцмереж рясніють кадрами з передової, ми втрачаємо здатність бачити головне. Наша країна балансує на межі виживання, наші побратими потребують ротації, а фронту необхідне підкріплення – час відкинути маркетингові хитрощі", – пише заступник командира "Азову".

Тому "Азов" вирішив замість героїчних фото бійців або епічних відео з фронту залишити лише текст без картинок.

"Не шукайте тут прихованих меседжів: політики чи знецінення рекламних кампаній інших підрозділів. Ми всі зараз робимо одну справу. Просто кожен шукає свій шлях достукатися до сердець українців. Наш шлях – це чесність і простота. Бо жодні креативи не змусять людину ризикнути життям. Це рішення може прийти лише зсередини", – наголосив Паламар.

Він зізнався, що військові втомились воювати і паралельно думати, як переконати співгромадян захищати власну землю. На думку "Калини", військові не мають просити про допомогу або вигадувати креативи, щоб достукатись до сумління цивільних українців.

Раніше бригада “Азов” підбила підсумки 2024 року.

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