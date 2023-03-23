"Не шукайте ворогів серед своїх": комбат "Купол" – про скандальне інтерв'ю і своє звільнення

За словами "Купола", те, що потрапило до статті – це лише частина того, що він сказав під час інтерв'ю.

Колишній командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій Козел "Купол" прокоментував своє скандальне інтерв'ю The Washington Post, після якого його перевели на іншу посаду.

Про це він написав у Facebook.

Також читайте Резніков прокоментував скандальне звільнення свого заступника і відверто розповів про розмову із Зеленським

"Не так страшна відверта брехня, як напівправда. Особливо, грамотно скомпонована. От ніби і твої слова, думки. Але зліплені так до купи, що від контексту трішки не по собі . Щось схоже трапилося і зі мною", – зазначив військовий.

За словами "Купола", те, що потрапило до статті – це лише частина того, що він сказав під час інтерв'ю. І в ньому закладений зовсім інший зміст, ніж те, що він хотів донести до людей.

Він запевнив, що не хотів "втоптати в бруд українську армію". Навпаки – має бажання "змінити її на краще, вдосконалити, щоб якнайшвидше і найефективніше наблизити нашу перемогу".

"Купол" визнав, що дозволив собі під час інтерв'ю зайві емоції, адже тоді точилися дуже важкі бої. Він наголосив, що висловив свою власну думку, а не офіційну позицію керівництва Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Втім, наразі я з ним спілкуюся. Є конструктивний діалог і розуміння того, що потрібно змінити, щоб втрат було менше, а успіхів – більше.

І наостанок. Не шукайте зради там, де її немає. Не маніпулюйте на моїх емоціях і вирваних з контексту висловлюваннях. Бо якщо ми, українці, ворогуватимемо між собою, то станемо слабшими і вразливішими перед окупантами. Хіба ми цього хочемо?", – підсумував військовий.

Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, американське видання The Washington Post опублікувало матеріал про втрати досвідчених військових ЗСУ. Зокрема, там йшлося, що на війні Україна втратила загиблими та пораненими до 120 тисяч військових. Комбат Анатолій "Куполом" підтвердив журналістам, що ЗСУ зазнають великих втрат серед досвідчених воїнів.

Після цього командира батальйону 46 окремої аеромобільної бригади понизили у посаді. У ДШВ підтвердили переведення військового на іншу посаду та наголосили, що в нього не було дозволу на спілкування з пресою.

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Radio NV заявив, що "Купол" своїм інтерв'ю WP порушив наказ головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

ТСН.ua зібрав усі подробиці скандального інциденту.