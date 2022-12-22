Не скоро: у Міненерго розповіли, коли Україна зможе відмовитися від графіків відключення світла

Українську енергосистему можливо стабілізувати до літа, але за умови, що Росія не буде знову завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.

Також читайте У Київській області покращилася ситуація з електропостачанням, але світло подається несправедливо

Він наголосив, що одним з варіантів стабілізації - це імпорт електроенергії. За його словами, Україна вже проводить тестування із імпорту, але у невеликих обʼємах. У подальшому - зможуть збільшувати.

"Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт - день, 700 МВт - ніч. Технічно можливість набагато більша - 1,6-2 ГВт", - сказав він.

Галущенко додав, що від 10 жовтня російські терористи здійснили 9 масованих атак по енергосистемі України. Крім цього, не так масовано, але б'ють щодня по енергетичних об'єктах.

"Вже було дев’ять масованих атак: по 70–100 ракет одночасно. Але насправді обстріли енергетичної інфраструктури відбуваються щодня. Вони бʼють дронами, з артилерії. Ключове – коли це варварство закінчиться? У мене немає відповіді на це питання", - зазнасив міністр.

Що відбувається із відключеннями світла

Станом на вечір 22 грудня вдалося частково відновити подавання світла на 78% пошкоджених високовольтних підстанціях в Україні. Загалом від 24 лютого енергетики частково відновили електропостачання на 62% лініях електропередачі.

Найважча ситуація - у Києві. В столиці знову запроваджено аварійні відключення світла. Їхню тривалість неможливо регламентувати. За даними YASNO, лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора.

Французи допомагають українцям електрогенераторами | Наталія Федорович з АНТС

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