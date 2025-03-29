Не скрізь тепло і сонячно: яка погода очікує українців вихідними, 29-30 березня

Вихідними очікується мінлива погода / © Getty Images

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В Україні останній тиждень березня був дуже примхливим.

Якими будуть вихідні, і про які нюанси цього разу попереджають синоптики — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Найближчими днями в Україні очікується відносно тепла погода, але місцями все ж буде дощити й очікується слабкий туман. Про це на «Метеопрог» розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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З його слів, погоду в нашій країні визначатиме область підвищеного тиску, а також слабко виражені атмосферні фронти. Але в цілому очікується доволі комфортна і тепла погода, проте стане відчутно більше хмарності, а у деяких регіонах пройдуть невеликі та помірні дощі.

За даними синоптика, температура перевищуватиме середні кліматичні показники на 2-5 °С.

У суботу, 29 березня, у західній частині, а також на Одещині пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8°С, вдень +13…+18°С, у Криму місцями +19…+23°С.

Схожа історія буде і в неділю, 30 березня, дощі очікуються у центральних, південних та північних областях, у західних та східних регіонах переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, вдень +12…+18°С.

Але є прогноз вже і не лише до кінця тижня. Синоптики розповіли, яку очікують погоду на Великдень, 20 квітня. Отже, за тиждень до свята буде знову прохолодна погода, проте 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними нюансами.

За попереднім прогнозом, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується.

У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18°С, тоді як у західних регіонах — від +10 до +15°С.

У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15°С.

А ще синоптик попередив про можливі заморозки на території України у квітні. З його слів, на поверхні ґрунту в нічний час температура може опуститися до -2°С, що особливо стосується північно-східних та східних областей країни.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у квітні 2025 року. Більше про це читайте у новині.