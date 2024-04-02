"Не слід пероцінювати здатність РФ щось робити": Годжес про ймовірний наступ РФ та загрозу для Києва й Харкова

Володимир Зеленський в інтерв'ю Washington Post сказав, що без допомоги США Україна почне відступати, і, за його словами Росія якраз готує новий наступ на травень-червень. Український Генштаб набагато краще оцінюватиме, куди Росія може атакувати, якщо це зробить.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Слід мати достатньо великі Збройні Сили України"

Водночас він оптимістично налаштований, що український Генштаб здійснить всі необхідні приготування. При цьому, на його думку, у центрі уваги – мати достатньо великі українські Збройні Сили. Йдеться про глибину, здатність ротувати підрозділи, виводити людей з бою, дати їм час відновитися, підготуватися, отримати нову форму, заповнити прогалини у своїх лавах.

"Я думаю, що українці повинні запитати себе, чи кожен робить усе, що може, для своєї країни. Я маю на увазі, що це боротьба за існування. І тому я вважаю, що те, що в українських Збройних силах не вистачає людей – це убивчий фактор", – наголосив Годжес.

Також екскомандувач сил США в Європі прокоментував чутки про те, що Росія знову спробує захопити Харків чи Харківську область.

"Це не чутки. Звичайно, Росія хотіла б захопити Харків. Але я сподіваюся, що українські Збройні сили і Генеральний штаб роблять те, що потрібно, і люди Харкова роблять те, що потрібно. У мене немає конкретики по цьому питанню", – зауважив він.

При цьому він не став переоцінювати здатність Росії щось робити. Очевидно, росіяни можуть запускати, здавалося б, необмежену кількість безпілотників і ракет.

"Але Україна розгромила Сухопутні війська Росії. Отже, я буду стежити за показниками того, чи змогла Росія виправити, відремонтувати або покращити можливості Сухопутних сил, крім простого, знаєте, просування", – вважає Бен Годжес.

"Поразка Росії – в інтересах Заходу"

Нещодавно The New York Times опублікувало статтю, в якій пропонується "уявити що зараз липень і війська Путіна знову стоять під Києвом". Годжеса відповів, чи може Путін дозволити собі нову атаку на Київ.

"Так, звичайно зможе. Подивіться, всі продовжують переоцінювати Сухопутні війська Росії. Я говорив про це на початку. І є спроба Росії та російських ініціаторів заохочувати цей наратив про те, що Росія неминуче переможе", – каже військовий.

Він стверджує: перемога Росії не є неминучою. Насправді, додає Годжес, скоріше навпаки. Але існує наратив, який має на меті змусити людей на Заході втратити надію або не надати те, що потрібно, боятися якось спровокувати Росію.

"Чим швидше наші лідери прокинуться і зрозуміють, що Кремль та їхні особи намагаються вплинути на наше мислення, тим швидше ми зможемо це зупинити й почати допомагати Україні перемогти", – акцентував генерал-лейтенант.

За словами екскомандувача сил США в Європі, це не благодійність для України, а в інтересах Заходу, щоб Росія зазнала поразки. І тому усі повинні усвідомити, що Росія воює із Заходом, можливо, не танками, артилерією та ракетами проти країн НАТО, але все одно вона там у стані війни. І чим раніше там так думатимуть і діятимуть, тим швидше зможемо допомогти Україні перемогти Росію.

Раніше йшлося про те, що окупанти можуть піти у новий наступ вже наприкінці весни 2024 року.

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