"Не слухався і тікав з дому": на Одещині опікуни тримали дитину на металевому ланцюгу

Семирічного хлопчика з Березівського району родина, яка опікувалася ним після смерті батьків, тримала на ланцюгу.

Про випадок в поліції дізналися, коли побачили в Мережі відео прикутої за ногу ланцюгом дитини.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Зі слів сусіда, який зафільмував це на телефон, він був свідком неодноразового вчинення домашнього насильства над дитиною, але до поліції не звернувся, бо не хотів псувати стосунки з сусідами.

Родина, яка опікується хлопчиком, не стоїть на обліку як незабезпечена та мала належні умови для проживання дитини, стверджують в пресслужбі поліції.

Під час опитування членів сім’ї та її сусідів, дядько хлопчика пояснив, що прив’язав його, поки дружини не було вдома, бо той нібито робить шкоду, не слухається і тікає з дому. Наразі хлопчика вилучили з родини та помістили до лікарні.

Поліцейські відкрили справи за трьома статтями Кримінального кодексу: домашнє насильство, катування та незаконне позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у США заарештували подружжя, яке змусило названу дитину жити в гаражі в ящику. Це продовжувалося протягом п’яти років.

Нацполіція підозрює 36-річного жителя Донецької області у знущаннях над людьми на заводі "Ізоляція"

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