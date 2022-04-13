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Не слухайте "диванних експертів": у Чернівецькій області закликали ввечері вимикати світло в будинках

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Не слухайте "диванних експертів": у Чернівецькій області закликали ввечері вимикати світло в будинках

Чернівецька ОДА у Facebook

Так житлові будинки стануть непомітними для ворога, кажуть у Чернівецькій ОВА.

Влада Чернівецької області закликала буковинців не нехтувати заходами зі світломаскування власних домівок.

У Чернівецькій обласній військовій адміністрації зазначили, що такі рекомендації надають представники силових та оборонних структур.

Тож жителів області просять у темну пору вимикати світло в оселях, зашторювати вікна і гасити вуличне освітлення біля своїх будинків.

"Так житлові будинки стануть непомітними для ворога. Захистіть себе, дотримуйтеся рекомендацій безпекових відомств і не слухайте "диванних експертів", - йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ пояснили, чи потрібно вимикаи світло в будинках у темний час доби.

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