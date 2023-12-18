Не служив у ЗСУ і ухилявся: спливли цікаві деталі про депутата-підривника із Закарпаття

Раніше в соцмережах з’явилася інформація про те, що підривник є військовим та воював у зоні АТО. Йдеться про депутата Сергій Батрина.

Депутат Сергій Батрин, який кинув гранати на сесії Керецьківської сільради на Закарпатті, ніколи не служив у ЗСУ та не воював. Ба більше, він оформив опіку над літньою матір'ю, аби не бути мобілізованим.

Про це заступник очільника Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк розповів на брифінгу у військовій адміністрації 18 грудня, повідомляє "Укрінформ".

Деталі про підривника гранат на Закарпатті

"За інформацією, яка у нас є від правоохоронних органів, ця людина ніколи не служила в Збройних силах України та не брала участь у бойових діях для збереження територіальної цілісності та незалежності держави ні під час АТО в 2014 році, ні після повномасштабного вторгнення в 2022 році", – розповів Шинкарюк.

Він додав, що свого часу підривник проходив строкову службу в радянській армії. Після цього чоловік не проходив перепідготовку та не поновлював свої дані в ТЦК та СП.

"Більше того, з початком вторгнення людина оформила опікунство над своєю літньою матір’ю – це щоб було всім зрозуміло щодо його ставлення до захисту держави", – сказав заступник голови ОВА.

Повідомляється, що в Мережі поширюють неправдиву інформацію про те, що підривник гранат є військовим та воював у зоні проведення АТО.

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Коли підривника відправлять до СІЗО

Як повідомила речниця Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк, зараз підозрюваний у теракті перебуває в палаті однієї з лікарень під охороною правоохоронців. Згодом підривника буде переведено до іншого медзакладу, де зловмисник перебуватиме у спецпалаті на час лікування. До СІЗО чоловіка переведуть, коли це дозволить стан його здоров'я.

Вибух гранат на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня Батрин вступив у суперечку з колегами-депутатами на засіданні Керецьківської сільради щодо розподілу коштів у бюджеті на 2024 рік. У якийсь момент чоловік підірвав кілька гранат, поранивши 26 людей. Один з постраждалих помер у лікарні. Суд обрав підривнику запобіжний захід за підозрою в теракті.

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