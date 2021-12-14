Не спить, щоб не згас вогонь: на Волині в полі в будинку без світла й тепла в лютий холод змушена жити самотня жінка

Раніше дім бабусі згорів і вона змушена була жити у металевому вагончику.
У полі поблизу села Кримне Старовижівського районі Волинської області в напіврозваленій хаті, де немає ні електрики, ні опалення живе самотня 85-річна жінка.
Про це йдеться у відео соціального проєкту "Рожева душа".
Волонтери розповіли, що бабуся живе у полі, куди не можна добратись навіть автомобілем. Їм довелось туди їхати трактором. 85-річна бабуся мешкає в аварійній хаті, де немає ні електрики, ні опалення, разом із трьома собаками.
"Одягу на мені стільки, що не можу рухатись", - каже жінка.
Бабуся додає, що на світі є багато добрих людей, які їй допомагають. За її словами, коли стає скрутно: немає ні їжі, ні грошей, то Бог завжди їй посилає когось із небайдужих.
"Який той Господь добрий. Як він тих людей добрих шукає", - каже жінка.
Вона також розповіла, що не вийшла заміж, бо не хотіла покидати матері. Раніше її дім згорів і вона змушена була жити у металевому вагончику. А потім їй купили цю хату.
Соціальна працівниця каже, що допомагає літній жінці всім, чим може. Волонтери зазначають, що у будинку бабусі холодно, як на вулиці. Вона постійно сидить біля пічки та підкидає дрова, але водночас бабуся ні на що не нарікає та ставиться до життя з гумором. Небайдужі збирають допомогу для літньої жінки.
"Я ї кажу - у вас у дверях діри, а вона мені - добре, то так свіже повітря заходить", - каже волонтерка Анастасія Рудик.
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