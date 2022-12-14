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Не сплатили податків на 140 мільйонів: на Одещині заарештували мережу аптек, що належить росіянам

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Не сплатили податків на 140 мільйонів: на Одещині заарештували мережу аптек, що належить росіянам

фото / Бюро екномічної безпеки

В компанії впродовж 4 років ухилялися від сплати податків.

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області заарештували аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни Російської Федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

"В Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка. Слідством встановлено, що службові особи одного із суб’єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 млн грн.

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Дата публікації
Перегляди
586
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