Не сплатив понад 200 мільйонів податків: БЕБ повідомило про підозру скандальному блогеру Слобоженку

Бюро економічної безпеки викрило компанію відомого блогера-арбітражника, яка ухилялася від сплати податків в особливо великих розмірах. Власнику, Олександру Слобоженку, повідомлено про підозру. Дії блогера призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.

Про це повідомляє БЕБ.

"В травні у блогера Слобоженка БЕБ проводило обшуки. Після цього він публічно обіцяв сплатити податки, але не зробив цього", – додав журналіст та нардеп Ігор Мосійчук.

Травневі обшуки у Слобоженка / Фото: Telegram/Ігор Мосійчук

Деталі

За даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Як відомо, компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг). Йдеться про рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії:

"gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор)

"dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств)

"betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій)

"nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо"

Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо. Як зазначають правоохоронці, щоб приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів, компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України. Трудові договори з працівниками також не укладалися.

"Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют"

Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.

"Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися"

Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема, придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.

БЕБ оголосили про підозру Слобоженку / Фото: Бюро економічної Безпеки України

Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці наклали арешт на:

елітні автівки Audi A4, Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer, Nissan GT-R, Porsche Taycan Turbo S, Chevrolet Corvette, Ferrari SF90 Stradale;

мотоцикл Ducati Panigale V4;

квартири та нерухомість у столиці.

Нагадаємо, Олександр Слобоженко – 25-річний мільйонер із Києва – та невелика компанія його друзів під час мобілізації в Україні розважаються на курортах Європи. Підставою для виїзду Слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто "серйозні проблеми зі здоров'ям".

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