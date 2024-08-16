Не сплатив понад 200 мільйонів податків: БЕБ повідомило про підозру скандальному блогеру Слобоженку

Досудове розслідування триває.
Бюро економічної безпеки викрило компанію відомого блогера-арбітражника, яка ухилялася від сплати податків в особливо великих розмірах. Власнику, Олександру Слобоженку, повідомлено про підозру. Дії блогера призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.
Про це повідомляє БЕБ.
"В травні у блогера Слобоженка БЕБ проводило обшуки. Після цього він публічно обіцяв сплатити податки, але не зробив цього", – додав журналіст та нардеп Ігор Мосійчук.
Деталі
За даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Як відомо, компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг). Йдеться про рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії:
- "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор)
- "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств)
- "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій)
- "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо"
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо. Як зазначають правоохоронці, щоб приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів, компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України. Трудові договори з працівниками також не укладалися.
"Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют"
Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.
"Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися"
Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема, придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.
Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці наклали арешт на:
- елітні автівки Audi A4, Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer, Nissan GT-R, Porsche Taycan Turbo S, Chevrolet Corvette, Ferrari SF90 Stradale;
- мотоцикл Ducati Panigale V4;
- квартири та нерухомість у столиці.
Нагадаємо, Олександр Слобоженко – 25-річний мільйонер із Києва – та невелика компанія його друзів під час мобілізації в Україні розважаються на курортах Європи. Підставою для виїзду Слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто "серйозні проблеми зі здоров'ям".
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