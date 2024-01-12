Не сплатив понад 700 млн грн податків: керівнику ще однієї компанії обрано запобіжний захід

Другому фігуранту справи про ухилення від сплати 767 млн грн податків обрано запобіжний захід. Йдеться про заставу в розмірі понад 121 млн грн.

Про це пише Бюро економічної безпеки України.

Деталі справи

Фігуранта підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та службовому підробленні.

"Підозрюваний є керівником однієї з компаній, що підконтрольні відомому конвертатору. За попередньою інформацією, "король обналу" координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном", – йдеться у повідомленні.

Другому фігуранту справи про ухилення від сплати 767 млн грн податків обрано запобіжний захід

За даними правоохоронців, згадувані підприємства протягом тривалого часу:

ухилялися від сплати податків;

надавали нелегальні послуги переважно великим мережам роздрібної торгівлі та іншим суб'єктам господарської діяльності.

Наразі підтверджена загальна сума збитків 767 млн грн. При цьому у БЕБ підрахували, що обсяг фінансових операцій з ПДВ цієї групи компаній за 2020-2023 роки складає 21 млрд грн.

"Наразі вживаються заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету. Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України триває", – підсумували у Бюро.

Нагадаємо, в Одесі прихильниця “руского міра” на посаді очільниці банку приховала понад 100 млн грн податку.

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