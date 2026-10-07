Штраф від ТЦК / © ТСН.ua

Реклама

Несплачений штраф за порушення правил військового обліку під час мобілізації в Україні може перетворитися на більшу проблему. Якщо не заплатити вчасно, справу можуть передати до виконавчої служби: рахунки заблокують, на майно накладуть арешт, а за певних умов його можуть продати, щоб погасити борг.

Про це розповідає військовий адвокат Руслан Ткаченко.

Реклама

Скільки доведеться заплатити за порушення військового обліку

За порушення правил військового обліку в особливий період для громадян передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Це встановлює стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За статтею 307 КУпАП, сплатити штраф потрібно не пізніше ніж через 15 днів із дня вручення постанови.

Реклама

«Не з’явився — накладають штраф від 17 000 до 25 500 гривень. На оплату дається 15 днів», — пояснює Руслан Ткаченко.

Якщо штраф у цей строк не сплатити, постанова може бути передана до державної виконавчої служби для примусового стягнення. Закон передбачає, що під час примусового виконання постанови про адміністративний штраф стягується його подвійний розмір, а також передбачені законом витрати. Тобто штраф у 17 000 гривень може зрости до 34 000 гривень ще до врахування додаткових витрат, пов’язаних із виконавчим провадженням.

«Не сплатили вчасно — справу передають до виконавчої служби, і сума одразу подвоюється: замість 17 000 гривень доведеться платити вже 34 000. До цього додаються ще й виконавчі витрати, тож кінцева сума сягає приблизно 37 000 гривень», — наводить приклад адвокат.

Що відбувається після передачі справи виконавцю

Після відкриття виконавчого провадження стягнення може розпочатися з коштів на рахунках боржника. Закон «Про виконавче провадження» передбачає можливість накладення арешту на кошти та майно боржника і звернення стягнення на них у порядку, визначеному законом.

Реклама

«Державний виконавець спочатку блокує банківські рахунки боржника і примусово списує з них гроші. Якщо на рахунках коштів недостатньо, стягнення звертають на саме майно», — описує процедуру Руслан Ткаченко.

Тобто якщо коштів на рахунках недостатньо для погашення боргу, стягнення може перейти на майно. Серед такого майна може опинитися і автомобіль.

Чи можуть забрати автомобіль за несплачений штраф

За словами адвоката, якщо інших коштів для погашення заборгованості недостатньо, автомобіль можуть арештувати та надалі реалізувати в установленому законом порядку.

«Саме тут у гру входить автомобіль. На машину накладають арешт, а згодом виставляють її на продаж, щоб закрити заборгованість. Транспорт фактично забирають, а виручені гроші йдуть на погашення боргу перед державою», — зазначає Ткаченко.

Реклама

Йдеться не про конфіскацію автомобіля як окреме покарання. За Законом «Про виконавче провадження», арештоване майно боржника, зокрема авто, можуть реалізувати для погашення боргу, а отримані кошти спрямувати на його сплату.

Як не довести справу до арешту майна

Якщо людина не погоджується з постановою про штраф, вона має право оскаржити її у встановленому законом порядку. Якщо постанову не оскаржили або суд залишив її в силі, а штраф не сплатили у визначений строк, її можуть передати на примусове виконання — це передбачено статтями 307–308 КУпАП.

Тому варто перевірити статус штрафу та наявність виконавчого провадження. Якщо провадження вже відкрили або людина вважає штраф незаконним, можна звернутися до адвоката, щоб оцінити можливість оскарження.

Несплачений штраф у такому разі може призвести до додаткових витрат і стягнення боргу за рахунок майна — відповідно до Закону «Про виконавче провадження».

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, що саме не має права робити ТЦК під час мобілізації. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав п’ять ключових заборон для представників військкоматів і пояснив, які дії вважаються незаконними.

Також ми розповідали, хто в Україні не зможе оформити бронювання від мобілізації. Експерти назвали категорії військовозобов’язаних, для яких відстрочка недоступна навіть за наявності офіційного працевлаштування або певних сімейних підстав.

Новини партнерів

Новини партнерів