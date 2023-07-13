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Не сподобалась українська: у Миколаєві жінка накинулась на перехожу, бо "вона не розуміє її мови"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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974
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Не сподобалась українська: у Миколаєві жінка накинулась на перехожу, бо "вона не розуміє її мови"

Жінка, яка у Миколаєві чіплялась до перехожої через мову / Фото: скриншот з відео

Поліція розшукує учасників конфлікту.

У Миколаєві стався черговий мовний скандал: жінка накинулась на випадкову перехожу, бо та спілкувалась українською мовою. Діями жительки Миколаєва уже зацікавилась поліція. 

Про це повідомили в поліції Миколаївської області. 

За даними користувачів соціальних мереж, скандал стався на одній із вулиць міста. Там жінка почувши, що перехожі спілкуються українською мовою, накинулась на дівчат. Коли одна із дівчат вирішила запитати жительку Миколаєва, у чому проблема, та почала обзивати дівчину, зателефонувала до чоловіка та навіть намагалась попросити "допомоги" у випадкового свідка конфлікту. 

"Я не понимаю твой язык, кон*енная. Что ты за мной идешь? Что ты пристала?", - кричала агресивна перехожа. 

У Миколаєві стався скандал: жінка накинулась на дівчину через українську мову

У Миколаєві стався скандал: жінка накинулась на дівчину через українську мову

У поліції Миколаївської області уже відреагували на скандал. Правоохоронці розшукують учасників конфлікту. 

"За вказаним фактом слідчі Миколаївського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Шрамківка Черкаської області 21-річний хлопець побив військового на милицях. Він звинувачував пораненого захисника України в тому, що, "мовляв, триває війна".

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Дата публікації
Перегляди
974
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