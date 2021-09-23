Не сподобалися назви: у Сумах нетверезий чоловік потрощив ювелірні магазини та банки

Не сподобалися назви: у Сумах нетверезий чоловік потрощив ювелірні магазини та банки

Хуліган зізнався, що йому не сподобалися їхні назви.

У Сумах нетверезий містянин влаштував погром у кількох ювелірних крамницях та банківських установах. Дебошира затримали правоохоронці.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Сумської області.

Вчора, 22 вересня, нетверезий сумчанин порозбивав вікна та двері у декількох ювелірних крамницях та банківських установах. На місце події викликали правоохоронців, які почали розшукувати дебошира.

Вже на ранок оперативники встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий житель.

"Виявилося, що після розпивання спиртних напоїв зі своїм товаришем, чоловік вийшов на вулицю та почав трощити вікна та двері у ювелірних магазинах та банках, які траплялися на його шляху. А вже згодом до нього приєднався і його друг. Разом вони розбили ще й шлагбаум у центрі міста і, розташовані поряд, камери відеоспостереження", - повідомляють у поліції.

Встановлено, що чоловік напередодні вже трощив магазини та банки. Свої дії зловмисник пояснює тим, що йому не сподобалися їх назви, тож і вирішив їх розбити.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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