Не сподобалось, як розвертались: на Черкащині чоловік відлупцював водія та розтрощив авто швидкої

Не сподобалось, як розвертались: на Черкащині чоловік відлупцював водія та розтрощив авто швидкої

Медики викликали поліцію.

У селі Іванівка Черкаської області неадекватний чоловік напав на працівників швидкої допомоги, які повертались із виклику. Він побив водія та розтрощив автомобіль медиків.

Про це повідомили в КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".

У село медиків викликав чоловік, у якого був напад бронхіальної астми. Після надання допомоги фельдшер та водій швидкої допомоги повертались назад. Для цього їм потрібно було розвернутись на сільській вулиці. Це не сподобалось місцевому жителю. Він накинувся на карету швидкої, бо медики розвертались біля його будинку.

Неадекват спочатку побив водія швидкої, а потім потрощив автомобіль швидкої. Він пошкодив електроніку автомобіля, виламавши внутрішню систему керування склоочисниками та зовнішніми світловими приладами автомобіля.

"Це сталося уночі, ще й дощ ішов, нічого не видно було. Так, я розвертався на вулиці, але я не заїжджав на подвір’я того чоловіка. Чому він так відреагував – мені не зрозуміло. Ґудзики на одязі я пришию, а от з електронікою автомобіля – все не так просто. Авто вийшло з ладу. Приїжджаєш рятувати людині життя, а тут через таких неадекватів і самому може знадобитись медична допомога", - каже потерпілий водій.

На місце події викликали правоохоронці. Через дії неадеквата карета швидкої більше не могла виїжджати на виклик, оскільки автомобіль вийшов з ладу. Його ремонт коштуватиме 6-7 тис. грн.

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