(Не)справедливий графік відключення світла: уряд береться за усі обленерго через скарги

За його словами, наразі Дніпропетровщина - в лідерах за кількістю скарг.

В Україні поглиблено перевірять застосування графіків відключень світла, чи справедливо обленерго розподіляють електроенергію в областях.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень.

"Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії", - зазначив він, додавши, що "за результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення".

За його словами, наразі Дніпропетровщина - в лідерах за кількістю скарг. Тому, найімовірніше, що поглиблена перевірка розпочнеться саме із цієї області, після чого - ще у 5-6 регіонах.

Водночас Слободян пояснив, що графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

"Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо", - запевнив він.