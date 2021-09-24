Не стало через кілька годин після народження: на Прикарпатті розповіли подробиці смерті немовляти із COVID-19

Не стало через кілька годин після народження: на Прикарпатті розповіли подробиці смерті немовляти із COVID-19

Вагітність у жінки минала без ускладнень.

У Коломийському пологовому будинку через кілька годин після народження померло немовля, мати якого останній місяць перед пологами хворіла на коронавірус. У дитини одразу після народження діагностували двобічну пневмонію.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів головний лікар Коломийського пологовому будинку Богдан Ленчовський.

Жінка народила 18 вересня о 13:35. Дитина встигла пожити лише кілька годин і того ж дня о 18:10 померла. А 21 вересня у немовляти підтвердили коронавірус.

"Дитинка народилася живою, але вже мала симптоми захворювання. Оцінка - 5,6 балів. Зразу після народження неонатолог надав їй допомогу, дитину одразу перевели у палату інтенсивної терапії. Після того ми зробили дитині швидкий тест і він був негативний", — каже Богдан Ленчовський.

Одразу після народження дитину підключили до апарату ШВЛ, проте стан немовляти не покращувався і через кілька годин його не стало.

Лікар також додав, що жінка перебувала на обліку в приватному медичному закладі, вагітність у неї минала без ускладнень, з легкою анемією. За 9 днів до пологів, 9 вересня, жінка звернулась до медиків. Вона скаржилась на нежить і слабкість. Швидкий тест показав коронавірус і медики порекомендували їй поїхати у ковідне відділення Івано-Франківського перинатального центру. Проте жінка сказала, що не довіряє швидким тестам і наступного дня зробила ПЛР-тест, який показав COVID-19.

Богдан Ленчовський розповідає, що у вагітної була закладеність носа та невисока температура, а тому вона лікувалась вдома - пила чаї та вітаміни. 16 вересня у жінки був уже негативний ПЛР-тест на коронавірус. 18 вересня жінка мала народжувати, в цей день їй зробили ще один тест, який теж був негативний.

"Тоді жінка попросила, щоб разом із нею на пологах був чоловік. Оскільки ми дозволяємо партнерські пологи з негативним ПЛР-тестом, то ми тут на місці зробили тест її чоловікові. У нього ПЛР-тест був позитивний. Тому ми не дозволили йому заходити у пологовий будинок і бути з жінкою на партнерських пологах", — розповідає Богдан Ленчовський.

У немовляти коронавірус діагностували вже після патологоанатомічного розтину. Медики встановили, COVID-19 призвів до двобічної субтотальної пневмонії в дитини.

Нагадаємо, раніше в Українському гуманітарному інституті повідомили, що після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент.

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