Не страшні ні швидка течія, ні розлив річки: як ухилянт на надувному матраці плив до Молдови (відео)

За свою екстремальну "мандрівку" ухилянт зобов'язався заплатити "координаторам" 4 тис. євро.
Українець намагався нелегально потрапити до Молдови вплав через Дністер на надувному матраці.
Про це передає Держприкордонслужба.
Ні швидка течія, ні розлив Дністра не зупинили українця в намірі незаконно втекти за кордон. "Плавця" вже почала зносити течія, як його врятували прикордонники, які прибули човном.
Згодом зʼясувалося, що координаторами "мандрівки" стали зловмисники із одного з месенджерів. За рекомендації щодо використання матрацу та того, куди покласти телефон і змінний одяг, запросили 4 тис. євро. Половину коштів ухилянт вже заплатив.
Порушника притягнуто до адмінвідповідальності. Справу розглядатиме суд.
Раніше повідомлялося, що на Одещині прикордонник втік до Молдови у той час, коли його брат воює на фронті.
Читайте також:
- П'ятеро ухилянтів пішки втекли до Угорщини: момент зафіксувала камера на кордоні (відео)
- На Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька 7 дітей: чому йому вручили повістку
- Закон про мобілізацію: як каратимуть ухилянтів в Україні