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Не страшні ні швидка течія, ні розлив річки: як ухилянт на надувному матраці плив до Молдови (відео)

Не страшні ні швидка течія, ні розлив річки: як ухилянт на надувному матраці плив до Молдови (відео)

За свою екстремальну "мандрівку" ухилянт зобов'язався заплатити "координаторам" 4 тис. євро.

Українець намагався нелегально потрапити до Молдови вплав через Дністер на надувному матраці.

Про це передає Держприкордонслужба.

Ні швидка течія, ні розлив Дністра не зупинили українця в намірі незаконно втекти за кордон. "Плавця" вже почала зносити течія, як його врятували прикордонники, які прибули човном.

Згодом зʼясувалося, що координаторами "мандрівки" стали зловмисники із одного з месенджерів. За рекомендації щодо використання матрацу та того, куди покласти телефон і змінний одяг, запросили 4 тис. євро. Половину коштів ухилянт вже заплатив.

Порушника притягнуто до адмінвідповідальності. Справу розглядатиме суд.

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Плив до Молдови на надувному матраці: прикордонники затримали чергового ухилянта

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