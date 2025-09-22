Не "сумчани" і не "полтавчани": як правильно називати жителів Сум та Полтави

Знак при в’їзді у Полтаву / © wikimapia

Через тривалий вплив російської мови в українській мові закріпилися помилкові назви мешканців міст, або, як їх називають, катойконіми. Суфікс «-чани» став поширеним, що призвело до появи таких неправильних форм, як «кримчани», «полтавчани» та «харківчани». Правильні українські назви формуються за іншими правилами словотвору.

Вчителька української мови опублікувала на своїй сторінці в TikTok відео з правильними назвами мешканців деяких українських міст, чим викликала емоційну реакцію в коментарях. Більшість дописувачів не погоджуються з такими катойконімами.

Як же ж все-таки правильно називати мешканців міст Суми, Харкова та інших, пише OBOZ.UA.

У своєму відео освітянка вказала, що у Луцьку живуть лучани, у Чернівцях — чернівчани, у Черкасах — черкасці, у Запоріжжі — запоріжці, у Полтаві — не полтавчани, а полтавці, у Сумах — сумці або сум’яни, а у Харкові — харківці або харків’яни.

Найбільше правильна назва засмутила жителів Сум, Харкова та Черкас. Вони почали писати в коментарях, що завжди були «сумчанами», «черкащанами» та «харків’янами», але аж ніяк не «сумцями», «черкасцями» та «харківцями».

Про те, згідно з українським правописом, саме так і звучать назви мешканців цих міст. Це з посиланням на правила пояснює у своєму відео на Facebook філологиня Аліна Острозька.

«Запам’ятайте, із суфіксом „-чани“ утворюємо назви від тих населених пунктів, які мають такі суфікси, як „цьк“, „иц“, „ець“, „ич“, „ці“ та „ки“:

Кропивницький — кропивчани;

Вінниця — вінничани;

Кролевець — кролевчани;

Дрогобич — дрогобичани;

Чернівці — чернівчани;

Прилуки — прилучани.

Як бачите, Черкаси та Полтава цих суфіксів не мають, тому вони — черкасці та полтавці», — пояснює мовознавиця.

Стосовно жителів міста Харків, пані Острозька говорить, що правильно говорити як харків’яни, так і харківці, однак додає, що саме словом «харківці» споконвіку називали жителів цього міста, про це свідчать дореволюційні книги, словники, журнали та інші документи.

«Зверніть увагу, що слово „харків’яни“ стало популярним у 30 роки XX століття, тобто у радянський період. І пам’ятайте, в жодному разі не „харківчани“, оскільки це калька з російської від „харковчане“», — додає філологиня.

Також вона пояснює про походження катойконіма «сумці». За її словами цей термін виник ще у XVIII столітті, а «сум’яни» — це стара традиційна назва, яка побутувала в усному мовленні від XVIII до XX століття. А термін «сумчани» не відповідає нормам української мови, адже суфікс «-чан» був нав’язаний в імперський, а згодом і в радянський період.

На цю тему також є допис у редакторки Ольги Васильєвої, де вона підтверджує, що із суфіксом «-чани» утворюються назви тільки від тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-, а найпродуктивнішим у назвах жителів українських міст є суфікс -ець (у формі чоловічого роду).

© скриншот

