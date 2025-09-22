ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1533
Час на прочитання
3 хв

Не "сумчани" і не "полтавчани": як правильно називати жителів Сум та Полтави

Філологи пояснюють, чому «полтавчани» і «харківчани» — це калька з російської та як називати містян правильно.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Знак при в’їзді у Полтаву

Знак при в’їзді у Полтаву / © wikimapia

Через тривалий вплив російської мови в українській мові закріпилися помилкові назви мешканців міст, або, як їх називають, катойконіми. Суфікс «-чани» став поширеним, що призвело до появи таких неправильних форм, як «кримчани», «полтавчани» та «харківчани». Правильні українські назви формуються за іншими правилами словотвору.

Вчителька української мови опублікувала на своїй сторінці в TikTok відео з правильними назвами мешканців деяких українських міст, чим викликала емоційну реакцію в коментарях. Більшість дописувачів не погоджуються з такими катойконімами.

Як же ж все-таки правильно називати мешканців міст Суми, Харкова та інших, пише OBOZ.UA.

У своєму відео освітянка вказала, що у Луцьку живуть лучани, у Чернівцях — чернівчани, у Черкасах — черкасці, у Запоріжжі — запоріжці, у Полтаві — не полтавчани, а полтавці, у Сумах — сумці або сум’яни, а у Харкові — харківці або харків’яни.

Найбільше правильна назва засмутила жителів Сум, Харкова та Черкас. Вони почали писати в коментарях, що завжди були «сумчанами», «черкащанами» та «харків’янами», але аж ніяк не «сумцями», «черкасцями» та «харківцями».

Про те, згідно з українським правописом, саме так і звучать назви мешканців цих міст. Це з посиланням на правила пояснює у своєму відео на Facebook філологиня Аліна Острозька.

«Запам’ятайте, із суфіксом „-чани“ утворюємо назви від тих населених пунктів, які мають такі суфікси, як „цьк“, „иц“, „ець“, „ич“, „ці“ та „ки“:

Кропивницький — кропивчани;

Вінниця — вінничани;

Кролевець — кролевчани;

Дрогобич — дрогобичани;

Чернівці — чернівчани;

Прилуки — прилучани.

Як бачите, Черкаси та Полтава цих суфіксів не мають, тому вони — черкасці та полтавці», — пояснює мовознавиця.

Стосовно жителів міста Харків, пані Острозька говорить, що правильно говорити як харків’яни, так і харківці, однак додає, що саме словом «харківці» споконвіку називали жителів цього міста, про це свідчать дореволюційні книги, словники, журнали та інші документи.

«Зверніть увагу, що слово „харків’яни“ стало популярним у 30 роки XX століття, тобто у радянський період. І пам’ятайте, в жодному разі не „харківчани“, оскільки це калька з російської від „харковчане“», — додає філологиня.

Також вона пояснює про походження катойконіма «сумці». За її словами цей термін виник ще у XVIII столітті, а «сум’яни» — це стара традиційна назва, яка побутувала в усному мовленні від XVIII до XX століття. А термін «сумчани» не відповідає нормам української мови, адже суфікс «-чан» був нав’язаний в імперський, а згодом і в радянський період.

На цю тему також є допис у редакторки Ольги Васильєвої, де вона підтверджує, що із суфіксом «-чани» утворюються назви тільки від тих населених пунктів, які мають суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к-, а найпродуктивнішим у назвах жителів українських міст є суфікс -ець (у формі чоловічого роду).

/ © скриншот

© скриншот

Нагадаємо, у Сумах нетверезий чоловік потрощив ювелірні магазини та банки, бо йому не сподобалися їхні назви.

Дата публікації
Кількість переглядів
1533
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie