"Не свідчить про радикальну зміну ситуації": в МЗС відреагували на заклик США негайно покинути Україну

"Не свідчить про радикальну зміну ситуації": в МЗС відреагували на заклик США негайно покинути Україну

Кулеба зазначив, що США розпочали евакуацію з членів родин співробітників дипвідомства.

У Міністерстві закордонних справ прокоментували рішення президента США Джо Байдена, який закликав американців негайно покинути Україну. У відомстві запевнили, що ця заява "не свідчить про радикальну зміну ситуації".

Про це під час брифінгу повідомив голова українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба у п'ятницю, 11 лютого.

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За його словами, Київ знає позицію Вашингтона. Також він додав, США розпочали евакуацію з членів родин співробітників дипвідомства.

"Нічого нового в цій заяві немає. Ми знаємо позицію США, які вже робили такі заяви. Вони розпочали евакуацію з членів сімей співробітників посольства. Ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 10 лютого видання NBC повідомило, що через ймовірну загрозу російської агресії президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. Окрім цього, він додав, що військових США не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

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