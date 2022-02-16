"Не такі довгі черги, як хотілося б": у теробороні розповіли, чи активно українці вступають до їхніх лав

Заступник командувача Сил тероборони визнав, що хотів би кращих результатів
Заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України Сергій Собко розповів, чи є черги на вступ до лав тероборони.
Про це він сказав під час вечірнього телемарафону з нагоди Дня Єднання у середу, 16 лютого.
За його словами, "черги є, але не такі великі, як хотілося б". Собко пояснив, що є різні категорії людей з різними настроями.
"Є ті люди, які вже вирішили і хочуть вступити (до тероборони — Ред.) і для них треба тільки принести цей контракт і він його підписує. Є люди, які вагаються і тут треба комунікувати, вже довести його до цього рішення. Є ті люди, які взагалі нічого не знають. Тут треба значно більше працювати. Скажу так, що ми б хотіли кращих результатів", — сказав Сергій Собко.
Нагадаємо:
Від 1 січня 2022 року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне їхнє завдання – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.
Також Рада дозволила теробороні використовувати стрілецьку зброю.
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