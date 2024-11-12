Не такий вже непереможний:: українські біці ліквідували ворожий танк (відео)

Втрати РФ стрімко зростають.
Бійці НГУ неабияк попрацювали, завдавши серйозних втрат ворогові. Знищені як солдати армії РФ, так і техніка противника.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Лише за добу на Курахівському напрямку пілоти підрозділу "Гострі Картузи" загону "Омега" Нацгвардії України ліквідували 19 окупантів, а також знищили один танк.
"Натомість який: цілу гордість російського оборонпрому, "непереможний" Т-90М "Прорив" із "мангалом", - зауважив Бутусов.
Станом на ранок 12 листопада 2024 року ЗСУ знищили 712 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1950 військових.
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