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Не такий вже непереможний:: українські біці ліквідували ворожий танк (відео)

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Не такий вже непереможний:: українські біці ліквідували ворожий танк (відео)

Танк Т-90М "Прорив" / Фото: commons.wikimedia.org

Втрати РФ стрімко зростають.

Бійці НГУ неабияк попрацювали, завдавши серйозних втрат ворогові. Знищені як солдати армії РФ, так і техніка противника.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Українські бійці ліквідували 19 окупантів і ворожий танк

Українські бійці ліквідували 19 окупантів і ворожий танк

Лише за добу на Курахівському напрямку пілоти підрозділу "Гострі Картузи" загону "Омега" Нацгвардії України ліквідували 19 окупантів, а також знищили один танк.

"Натомість який: цілу гордість російського оборонпрому, "непереможний" Т-90М "Прорив" із "мангалом", - зауважив Бутусов.

Станом на ранок 12 листопада 2024 року ЗСУ знищили 712 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1950 військових.

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