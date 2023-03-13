"Не там шукає ворога грузинська влада": у МЗС прокоментували скандальну заяву прем'єра Гарібашвілі

Прем'єр Грузії розкритикував Зеленського за те, що він підтримав учасників протестів проти скандального закону про "іноагентів".

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував скандальні заяви грузинської влади, які останніми днями лунають у бік України. Він запевнив, що заяви грузинських політиків "не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів".

Про це він написав у Facebook.

"Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни. Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада", - підкреслив він.

Олег Ніколенко також наголосив, що Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, і бажає не зупинятися в розбудові європейського майбутнього.

Скандальні заяви грузинських політиків щодо України

Минулого тижня голова партії "Грузинська мрія", яка вважається проросійською, Іраклі Кобахідзе заявив, що війна Росії в Україні та втрата деяких територій є наслідком Майдану 2014 року.

Згодом своєю заявою також оскандалився прем'єр-міністр Грузії. Іраклі Гарібашвілі назвав українських політиків "брудними невдахами" та розкритикував Зеленського за те, що він підтримав учасників протестів проти закону про "іноагентів".

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