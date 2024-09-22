"Не територія": журналіст назвав одне з головних завдань Кремля в Україні

В Україні багато хто зациклений на збереженні територій, хоча у Кремля інше завдання.

Одним з основних завдань Кремля є створення демографічної кризи в Україні.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що в Україні багато хто зациклений на збереженні територій, хоча у Кремля інше завдання.

"Я постійно говорю, що російсько-українська війна є насамперед демографічною. У нас багато хто зациклений на території. Це відголос СРСР. Тобто війна, як правило, сприймається не як війна за незалежність та свободу, а за відновлення територіальної цілісності й міжнародного права", - сказав Портников.

Він заявив, що територіальне відновлення повинно супроводжуватися збереженням населення.

"До прикладу, вчора була річниця Другої карабаської війни. Азербайджан звільнив величезну частину своєї суверенної території від вірменського контролю. Втім, людей там не залишилось. Азербайджан нікого не втратив. Вони скільки мали людей, стільки ж і залишилось. В Україні зовсім інша ситуація", - пояснив Портников.

Він заявив, що у Кремля є чітке завдання — створити жахливі умови для життя в Україні, щоб позбутися населення.

"Росіяни мислять так, що вони ведуть війну проти України й не можуть нас захопити, втім, за їхньою позицією, вони можуть очистити територію України від українців. Тобто після війни українців буде не 40 млн, а 15. І це вже для них буде перемогою. Навіть якщо доведеться погодитися з фактом суверенності України, вступом до ЄС та НАТО. Навіть за таких умов це для них буде перемогою. Чим пізніше росіяни погодяться на ці умови, чим тяжчі умови життя вони нам влаштують, тим менше українців тут буде", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом армія РФ знову прориватиметься до Покровська.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський пояснив, чому партнери відмовляються надавати далекобійне озброєння.

Читайте також: