Не тільки для диверсій: Христо Грозєв про діяльність ГРУ в Україні напередодні вторгнення

Групи російської розвідки, які ГРУ перекинуло в Україну за кілька днів до початку вторгнення, мали завдання знищити чи нейтралізувати політичну еліту країни.

Про це розповів Христо Грозєв, медіаексперт та журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" в інтерв’ю для LIGA.net.

"З перших днів, навіть за кілька днів до початку вторгнення група чисельністю приблизно 50 осіб, всі з відділу 29155 [номер військової частини, що належить Міністерству оборони РФ, одна з елітних і засекречених частин ГРУ – ред.], були перекинуті вглиб території України з метою, звісно, ​​організувати саботаж, диверсії та за можливості допомогти у знищенні чи нейтралізації політичної еліти країни" – повідомив розслідувач.

За його словами, до складу цієї групи увійшли люди, за якими розслідувачі стежать вже майже 8 років.

"Ми в пошті деяких з цих людей змогли прочитати в реальному часі, як вони доповідають своїм дружинам у Москві, що "ми тут на кілька днів довше залишимося, бо не закінчили роботу… Побачили за тиждень, як настрій у них змінюється, вони кажуть "це не буде тиждень, це буде швидше за все місяць"... І потім ці листи стають все більш і більш сердитими, більш параноїдальними. Вони починають давати інструкції, куди вкладати сімейні гроші, бо, можливо, рубль обрушиться", – розповів Грозєв.

Крім того, він розповів про існування ще однієї секретної групи росіян, яка була створена ГРУ як клонінг ПВК "Вагнер".

"Вони вкрали людей з "Вагнера", вирішили самі на цьому заробити й не підключати пригожинську структуру, бо вважали, що війна буде дуже короткою... Ось такі групи з колишніх "вагнерівців", які були найняті безпосередньо, також були кинуті до Києва з метою знов-таки за можливості нейтралізувати політичну еліту країни", – зазначив журналіст.

Він додав, що за наявною інформацією, цих найманців було спіймано і велика кількість з них була вбита співробітниками СБУ та ГУР у перші дні війни.

Нагадаємо, Західні спецслужби зазначають значне посилення шпигунської діяльності російських спецслужб в Європі після повномасштабного вторгнення Росії до України та значних невдач протягом 2022 року. Видання Financial Times вважає, що шпигунська діяльність РФ сягнула рівня холодної війни.

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