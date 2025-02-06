Не тільки Mirage 2000: Україна отримала нову партію винищувачів від Нідерландів

Сучасної бойової авіації в Україні стало більше.

Повітряні Сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії”, - зазначив він.

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Окремо очільник Міноборони подякував Франції за “стратегічно важливий внесок у нашу безпеку”, зауваживши, що Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба.

Підтримку Нідерландів Рустем Умєров назвав вагомим кроком, який наближає Україну до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян.



"Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше", - запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули до України. За даними французьких ЗМІ, у першій партії буде три літаки.

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