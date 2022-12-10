Не тільки Нобелівська премія миру: Зеленський повідомив про важливі новини з Норвегії

У суботу, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський повідомив про важливі новини, які надійшли із Норвегії.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення.

“Є новий пакет підтримки від цієї країни обсягом 100 мільйонів доларів. І саме для відновлення нашої енергосистеми після цих російських ударів. Я дякую за це рішення всім норвежцям. Дякую уряду”, - сказав президент.

Зеленський нагадав, що Україна отримує від цієї скандинавської країни і оборонну, і економічну, і дуже важливу політичну підтримку, а також велику гуманітарну допомогу.

“Допомагає Норвегія й із закупівлею газу. Будемо працювати разом і над відбудовою України. Я ще раз хочу вам подякувати”, - сказав він.

Також український президент зауважив, що під час церемонія вручення Нобелівської премії миру, яка відбувалася цього дня в столиці Норвегії, вперше прозвучала українська мова. Він привітав Центр громадянських свобод та його очільницю Олександру Матвійчук з лауреатством, а також усіх українських правозахисників із таким визнанням.

“Символічно, що церемонія відбувається саме в цей день – у Міжнародний день прав людини. В Україні до цього року не було національного дня вдячності й поваги до правозахисного руху – усіх, хто присвячує життя захисту й відновленню прав людей. Тепер такий день установлений і буде відзначатися щорічно саме 10 грудня – День прав людини”, - заявив президент.

Нагадаємо, у суботу, 10 грудня, в столиці Норвегії Осло відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів Нобелівської премії миру з України, Росії та Білорусі. Нобелівський комітет цього року відзначив українську правозахисну організацію "Центр громадянських свобод", російську організацію "Меморіал" та білоруського правозахисника Алеся Біляцького.

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