Не тільки пральні машини і собачі будки: окупанти тягнуть з України в Росію зброю "для особистих цілей"

Не тільки пральні машини і собачі будки: окупанти тягнуть з України в Росію зброю "для особистих цілей"

В Росії фіксують все бльше випадків, коли військові провозять з України зброю та боєприпаси.

Окупанти планують її продати.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"З березня цього року на контрольно-постових пунктах Південного та Північнокавказького федеральних округів РФ регулярно затримують військовослужбовців, які нелегально провозять зброю та боєприпаси з України. Переважно це солдати 58 загальновійськової армії (в/ч 47084, Владикавказ), які планували використовувати зброю в особистих цілях або продати (таких більшість)", - написав журналіст.

Він додав, що за наявними в нього даними, командування військових частин 58 ОА не перешкоджає вивезенню зброї та боєприпасів на територію РФ.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині.

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