"Не тільки Росія": Блінкен назвав країни, які зацікавлені у припиненні допомоги Україні

Державний секретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен заявив, що у припиненні постачання зброї до України зацікавлена не лише Росія, а й Іран та Китай.

Про це він сказав під час спільної пресконференції в четвер з міністром закордонних справ Британії Девідом Кемероном, передає Укрінформ.

"Перед нами стоїть дуже чіткий вибір: чи гарантуємо ми, що агресія Путіна проти України продовжить бути його провалом, або ж Путін доведе те, у що вірить, що зможе пережити нас, розділити нас, зможе не тільки продовжувати погрожувати Україні, але й перенести свою агресію на інші країни, в тому числі потенційно на країни НАТО?" - зауважив Блінкен.

Він зазначив, що адміністрація США докладає максимум зусиль, щоб допомогти Україні вистояти в агресії, а також у тому, щоб Вашингтон та союзники виконували свої зобовʼязання.

"Ось чому додаткове фінансування, яке зараз розглядається Конгресом, є таким необхідним і таким терміновим", - підкреслив дипломат.

Блінкен наголосив, що затримка допомоги відповідає інтересам противників Сполучених Штатів.

"Ми знаємо, що додаткове фінансування – це важливий момент. Він важливий, тому що ті, хто хоче, щоб цього не сталося, ті, хто хоче, аби це не просувалося далі, сидять у Москві, вони сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні",- зауважив Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі відповіли, коли Україна може піти на переговори з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Байдена розповіли, скільки ще можуть гарантувати військову допомогу Україні.

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