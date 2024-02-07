Не тільки Сирський та Буданов: експерт припустив, кого ще можуть призначити замість Залужного

Довкола можливого звільнення Валерія Залужного точиться чимало чуток. Кандидатури можуть бути найрізноманітніші.

Про це ТСН сказав політичний експерт, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Зокрема, йдеться про можливість призначення очільника ГУР Кирила Буданова або генерала Олександра Сирського.

"Є навіть чутки про можливість повернення в головкоми й на чолі Генерального штабу колишніх генералів популярних, до речі. Називали тих, які були в 14-му, 15-му роках. Тобто варіанти можливі різні й дуже несподівані", – говорить він.

Експерт також сказав, кого ще можуть звільнити "в пакеті" із Залужним.

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