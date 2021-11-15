Не тільки тисяча Зеленського: у Маріуполі вакциновані пенсіонери отримають продуктові кошики

Набори складатимуться з найбільш необхідних продуктів — макаронних виробів, круп, солодощів, чаю.

У Маріуполі люди старше 70 років, які вже зробили повний курс вакцинації, отримають продуктові кошики.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Перші пакунки маріупольці старшого віку отримають у середині грудня, розповів міський голова Вадим Бойченко. Пенсіонери, які зроблять другу дозу вакцину після середини грудня, отримають продукти дещо пізніше.

Набори складатимуться з найбільш необхідних продуктів — макаронних виробів, круп, солодощів, чаю.

У міськраді повідомили, що станом на сьогодні в Маріуполі лише близько 7% людей пенсійного віку зробили два щеплення від коронавірусу.

Наразі в місті з COVID-19 на лікуванні перебуває 6 573 пацієнтів. Всього в Маріуполі від початку пандемії зафіксовано 50 273 випадків захворювання на коронавірус, 42 671 пацієнт одужав.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пообіцяв вакцинованим українцям 1000 гривень.

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