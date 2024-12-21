"Не тільки у 211 бригаді": скарги про порушення прав надходили ще з 22 військових частин

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців розглядала звернення щодо вимагання грошей або знущань у 22 бригадах. Не в усіх випадках такі дані підтвердилися

Про це повідомила народна депутатка Анна Скороход, яка очолювала парламентську ТСК, в етері "Свобода Live".

Вона повідомила, що комісія розглядала за період діяльності ТСК 22 подібні бригади, а не тільки у 211, де вимагали гроші з військовослужбовців і де вчиняли побиття чи знущання. Проте не в усіх випадках такі дані підтвердилися.

Щодо тих бригад, де були підтвердження, відкривали кримінальні провадження і проводили розслідування.

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Вона також наголосила на "покриванні" в ЗСУ. Наприклад, спочатку службове розслідування у 211 бригаді нічого не виявило. "Коли таке відбувається, я повторюю, тільки ми розглядали 22 кейси подібні, коли починають проводити перевірки, перевірки нічого не знаходять", – зазначиа Скороход.

За її словами, є дуже багато способів проводити перевірки. Але в більшості випадків перевірки, які проводилися підрозділами військовими, нічого не встановлювали й не знаходили.

Скороход наголосила, що покласти край таким випадкам в армії можна лише тоді, коли буде "реальна відповідальність" для командування за їхні дії.

"Бо на сьогодні навіть тих, кого за перевірками частин, де було визнано і встановлено факти побиття або знущань, або вимагання коштів, на жаль, ніхто не поніс покарання. Найбільше покарання у нас на сьогодні в армії – або переведення на аналогічну посаду, або підвищення, або надання чергового звання", – підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо, отримані ще у вересні тимчасовою слідчою комісією (ТСК) дані містять численні докази протиправної діяльності щодо військовослужбовців 211-ї понтонно-мостової бригади.

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