Не тільки енергетика: в ВМС назвали об’єкти, куди намагаються поцілити росіяни

Обстріл Одещини / © Facebook/Геннадій Труханов

Реклама

Під прицілом росіян на Одещині не тільки енергетика, а й порти.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері «Єдині новини».

Віг зазначив, що ворог намагається завадити роботі зернового коридору.

Реклама

«Тому що це експортні спроможності, можливість наповнювати бюджет. Але попри всі ці спроби росіян, ми продовжуємо успішно виконувати наші завдання. Кількість суден, які вже скористалися коридором, перевищує 6000. І це за два роки роботи», — сказав він.

Нагадаємо, останнім часом росіяни атакують енергетичні об’єкти Одещини кожні два дні. І якщо раніше графіки погодинних відключень в області або не застосовували, або ж застосовували, але не для всіх черг, то від 7 листопада ситуація погіршилась.

Окупанти також атакують складські приміщення. Зокрема, під час атаки 2 листопада, коли загинули двоє людей, було пошкоджено п’ять вантажівок. Одна з них була з зерном.