Не тільки "Томагавки": експерт назвав ракети, які потрібні ЗСУ

Отримання модифікованих ракет системи Typhon («Тайфун») є більш пріоритетним для України, ніж класичних Tomahawk, оскільки вони пристосовані для пусків із наземних установок.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий аналітик та військовослужбовець Сил ТРО Олександр Мусієнко.

Чому Україні потрібні саме «Тайфуни»

За словами експерта, головна складність із ракетами Tomahawk полягає у відсутності в України морських носіїв (кораблів чи підводних човнів), з яких зазвичай здійснюються пуски. Натомість версія Typhon має дальність 1400-1600 км та запускається з мобільних наземних платформ.

«Щодо „Томагавків“, то зараз мова йде про те, що це можуть бути ракети у версії „Тайфун“ дальністю 1400-1600 км. Вони якраз модифіковані для запуску з наземних пускових установок. А ракети „Томагавк“, як правило, США застосовують з кораблів. В нас таких можливостей немає, тому що носіїв немає, які б могли з моря ці ракети запускати», — пояснив Олександр Мусієнко.

Аналітик зазначає, що наявність близько 100 таких ракет у поєднанні з безпілотниками дозволила б ЗСУ атакувати критичні об’єкти РФ у Чорному та Балтійському морях. Саме через ці порти проходить дві третини російського експорту нафтопродуктів.

Удари по цій інфраструктурі, на думку Мусієнка, збігаються з економічними інтересами Вашингтона. Адміністрація президента Дональда Трампа прагне витіснити Росію зі світового енергетичного ринку, щоб збільшити частку нафти зі США та Венесуели.

Політичне рішення та позиція Пентагону

Мусієнко наголосив, що питання передачі озброєння зараз перебуває суто у політичній площині. За наявною інформацією, у Пентагоні розглядають можливість виділення певної кількості систем «Тайфун» без шкоди для власної обороноздатності.

«Це рішення в політичній площині, але добре, що до нього знов повертаються і привертають увагу з точки зору того, що усвідомлення тиску на Росію присутнє в американському істеблішменті і в політиків», — підсумував експерт.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем заявив, що постачання Україні крилатих ракет «Томагавк» змінить хід війни та посилить тиск на Путіна. США та Європа повинні активно переслідувати економічні інтереси Кремля, щоб зупинити агресію Росії.

Але як стало відомо, Стів Віткофф одним дзвінком зірвав постачання Tomahawk Україні. Він фактично зірвав постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, давши поради помічнику президента РФ Юрію Ушакову щодо телефонної розмови російського та американського лідерів.

Проте як повідомив Зеленський, Україна отримає пакет зенітних ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot за підсумками переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Давосі.