"Не торгуватимемо територіями": у Зеленського заперечили можливість компромісів на переговорах щодо Криму

Жовква наголосив, що компроміси про ту чи іншу частину територію України ніколи не стануть предметом переговорів з РФ.

Україна буде звільняти свої території з окупації і незаконно захоплений росіянами Крим ніколи не стане предметом переговорів із Росією.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю "Крим.Реалії".

Заступник голови ОПУ зауважив, що зараз ніхто точно не скаже, яким чином Україна звільнить окупований Крим, але це точно відбудеться. Жовква вважає, що "дипломатичний шлях може доповнювати військовий".

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Жовква наголосив, що компроміси про ту чи іншу частину територію України ніколи не стануть предметом переговорів з РФ. Він також нагадав, як на початку повномасштабної війни Україну намагалися схилити до компромісів.

Наразі, за його словами, Росія також поширює чутки про начебто готовність припинення вогню та зупинку на позиціях, які займають сторони з подальшим проведенням переговорів. Але насправді таким чином Кремль намагається вийти на якусь свою частку успіху в цьому процесі.

"Відповідь дуже чітка - посередники не потрібні для України. Потрібні ті лідери, країни, які на боці України. Тому що Україна торгувати своїми територіями не буде, Україна їх буде лише звільнятиме", - наголосив Жовква.

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все, щоб деокупувати незаконно анексований Росією український Крим до літа 2023 року.

За словами екскомандувача військ США в Європі генерала Бена Годжеса, Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року за наявності далекобійних ракет.

Полковник запасу та військовий експерт Петро Недзельський вважає, що для повернення окупованого Криму необхідно знищити Кримський міст і Чорноморський флот.

Експерт Роман Світан каже, що Збройні сили вже навесні 2023-го вийдуть на узбережжя Азовського моря. Що більще - до кінця літа українські захисники звільнять анексований Крим.

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