Не Трампом єдиним: оглядач The Times про те, через кого Україна перебуває на межі зради

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У Європі дедалі активніше просувається наратив, що Україна на межі зради лише через президента США Дональда Трампа. Насправді ж європейські партнери не були серйозно налаштована протистояти кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Про це у колонці для The Times пише журналіст, військовий оглядач Метью Саїд.

Автор розпочав текст зі згадок про:

Реклама

українських спортсменів, яких вбила Росія

українських чоловіків, яких катували російські солдати

українських жінок, яких масово ґвалтували окупанти

українських дітей, викрадених і вивезених до Росії та їхніх батьків, які були у відчаї та нерідко мали суїцидальні наміри.

“Я згадую все це, щоб запропонувати хоч трохи моральної ясності, оскільки світ намагається розшифрувати останній безладний твіт Дональда Трампа. Дехто сподівається, що його критика Путіна може означати жорсткішу позицію щодо Росії, але Білий дім уже чітко дав зрозуміти, що Америка погодиться на угоду лише за умови привілейованого доступу до мінеральних багатств України, водночас визнаючи (явно) суверенітет Росії над Кримом та (неявно) регіонами на сході, які вона незаконно окупувала”, — акцентував Саїд.

Це красномовне свідчення того, продовжує він, наскільки далеко змістилися цілі з дня інавгурації. Так, просте прохання до Путіна прийняти поступки, такі як миротворці на місцях після розчленування України, вважається “позитивним”.

“Вважаю, що навіть якщо це краще, ніж взагалі жодних гарантій безпеки, це все одно дає зелене світло іншим тиранам для порушення кордонів, впевненим, що вони можуть робити це безкарно — можливо, навіть за потурання провідної світової наддержави, якщо вони впишуть Америку Трампа в угоду”, — наголосив журналіст.

За його словами, найбільше має турбувати наратив, який продовжує лунати в Європі: Україна на межі зради через Трампа і тільки. Мовляв, шкода, що Америка не обрала когось, хто поділяв би європейські інстинкти, щоб запропонувати непохитну підтримку.

“Це історія, яка поширюється з початку війни, історія, в якій лідери від Лондона до Парижа, від Берліна до Брюсселя говорять про “рішучість” та “солідарність”, “єдність” та “жертву”. Боюся, що це маячна”, — наголошує Саїд.

Він не прихильник покладання провини виключно на Трампа, враховуючи, що “західне лицемірство переслідує цей конфлікт з першого дня”.

“Якби Європа була серйозно налаштована протистояти Путіну…. Чому ми ніколи належним чином не застосовували санкції, які нібито “калічили” російську економіку? Чому відмита російська нафта продавалася у величезних обсягах — одна з причин, чому Росія мала одну з найбільш швидкозростаючих економік у 2024 році?”, — висловився військовий оглядач.

У звіті Global Witness оцінюється, що “35 мільйонів барелів російської нафти надійшло до ЄС у вигляді продуктів переробки нафтопродуктів» лише у 2023 році. Також було виявлено, що кожен 20-й рейс у Великій Британії здійснювався на реактивному паливі, виготовленому з російської нафти, що забезпечує Путіну величезні доходи для купівлі летальної зброї.

“А звідки Росія отримує цю зброю, окрім своїх союзників у Північній Кореї, Китаї та Ірані? Британський уряд не схильний розголошувати, що “високопріоритетні військові товари” та деталі безпілотників продаються оптом колишнім радянським сателітам для подальшого транспортування до Москви, незважаючи на широко розхвалену заборону на експорт”, — висловився військовий оглядач.

Іншими словами, зброя, яка використовується для масових вбивств невинних українців, містить тисячі західних компонентів, зокрема з Великої Британії, чиї компанії буквально заробляють на цій торгівлі.

“Цей контекст, на мою думку, є вирішальним у той час, коли Трампа вважають цапом-відбувайлом за кожен гріх у світі, він діє як громовідвод для лідерів, які не хочуть відповідати за власну легковажність. Однак зараз Велика Британія не збільшує витрати на оборону понад жалюгідну одну п'яту від 1 відсотка ВВП (і не до 2027 року), незважаючи на попередження військових експертів про те, що ми не здатні належним чином підтримувати союзників, не кажучи вже про захист себе. Трамп — морально гідний осуду лідер, але чи це його вина? Чи наша?”, — відзначає Саїд.

Журналіст застеріг Європу і констатував, що до України ніколи не ставилися серйозно. Так, 2014 року Путіну дозволили анексувати Крим. А далі Європа витрачала набагато більше на вуглеводні з Росії, ніж на допомогу Україні.

“Чи серйозно чинити опір наданню Україні достатньої кількості озброєння для перемоги, незмінній схемі за президента Байдена, засліплені страхом, що Путіна можуть “спровокувати” сигналом сили, коли ризик ескалації набагато вищий, якщо цей хуліган відчує слабкість?”, — риторично запитує оглядач.

Військовий оглядач Метью Саїд різко звернувся до західних політиків.

“Ви можете хвилюватися щодо збільшення витрат на оборону до 4 чи 5 відсотків ВВП шляхом пропорційного скорочення інших відомств, боячись розплати на наступних виборах, але ви принаймні матимете самоповагу. Переозброєння — це не розпалювання війни, а стримування та мир. Це найдавніший урок на землі, і в наші дні, коли Європа наближається до пожежі, найменш зрозумілий”, — наголосив він.

Україна перебуває на передовій битви за цивілізацію проти Росії та осі тиранів, в яку вона все щільніше вплутана.

“З Трампом у Білому домі ми більше не можемо покладатися на Америку і повинні стояти — поки що — на власних ногах. У нас є можливість це зробити. Справжнє питання в іншому: чи маємо ми волю?”, — завершив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звинуватив українського президента Володимира Зеленського у тривалому зволіканні з підписанням угоди щодо рідкісноземельних металів.