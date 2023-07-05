"Не треба боятись": у Львівському ТЦК прокоментували видачу повісток депутатам облради

Напередодні депутатам Львівської облради вручили повістки. На повістки, які їм відправляли додому, депутати не відреагували, тому довелося роздати їх за місцем роботи.

Так ситуацію прокоментував керівник обласного ТЦК та СП Олександр Тіщенко, пише "ТРК Перший Західний".

За чинним законодавством, мобілізаційні заходи не стосуються лише народних депутатів. Місцевих же депутатів можуть призвати на військову службу на загальних засадах.

Заступник очільника Львівської обласної ради Юрій Холод зауважив, що про цивілізоване вручення повісток домовились з обласним територіальним центром комплектування. Його представники звернулись до облради. За словами Холода, повістки отримали 34 депутати. Серед них і він сам. До слова, в обласній раді – 56 чоловіків. 16 депутатів уже служать. Дехто є старшими, ніж 60 років. Ще семеро не отримали повісток, бо не проходили процедуру реєстрації, під час якої їх вручали.

Депутат Львівської облради Йосиф Ситник показав вручену йому повістку / Фото з Facebook-сторінки Ситника

"Ми на попереднє вручення повісток попередили, шо прийдуть представники ТЦК та будуть вручати повістки, так. Немає різниці, чи це депутат обласної ради, чи міської ради. Людям надсилаємо повістки додому, за місцем праці надсилається. Не було з їхньої сторони реагування на ці повістки і тому ми вирішили роздати повістки прямо в сесійній залі. Це вони приходять у військкомат для уточнення своїх облікових даних", - розповів Тіщенко.

Тепер якщо депутати не прийдуть до військкомату – на них чекатиме штраф від 17 тисяч гривень. Однак більшість депутатів матимуть право на відстрочку. Наприклад, серед тих, хто має 3 і більше дітей.

"Мають різні ситуації. Може хтось навчається. Тому не треба боятись цих повісток. Прийшли, уточнили свої мобілізаційні дані. Якщо є підстава на відстрочку, значить будуть підстави на відстрочку. Якщо немає, значить будуть інші підстави для служби в армії. Якщо вони отримали повістку, то вони не до кінця уточнили свої дані", – додав Тіщенко.

Нагадаємо, депутатам Львівської облради просто перед початком сесії 4 липня вручили повістки до ТЦК та СП. Як повідомив депутат облради від "Євросолідарності" Олександр Ганущин, представники ТЦК вручили повістки депутатам облради одразу на вході до сесійної зали.

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