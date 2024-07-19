"Не треба було брехати": Жорін назвав головну помилку у мобілізації

Безумовно, проблема, яка зараз є, пов’язана з тим, що ми зробили декілька помилок на самому початку.

Про це сказав заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

За словами Жоріна, від початку людям не треба було "одягати на голову" сподівання про кожні два місяці або кожні два тижні. Слід було одразу сказати правду про те, що буде важко і довго. Тоді ми почали б процес мобілізації суспільства.

"І зараз мали б ситуацію, коли ми не шукали, не ловили б, не покараннями займалися, а в нас був би за цей час нормальний облік усього чоловічого населення призовного віку, і ми б обирали тих, хто нам потрібен сьогодні в армії",

Тобто не було б взагалі цієї історії, істерії з тим, що хтось когось шукає, хтось когось ловить. Просто всі стоять на обліку і беруть виключно тих, хто сьогодні потрібен за віком, за фахом, за професією, за досвідом і так далі. Просто армія дає свій запит, і ми вже отримуємо професіоналів, або людей, які безпосередньо потрібні. І, безумовно, це було б набагато ефективніше.

"Проте цей час ми витратили, я вважаю, не зовсім правильно. Ми займалися тим, що давали надію на кожні два тижні від інформаційного приводу до наступного, від рішення Конгресу до якоїсь операції, до якихось планів, до підтримки Заходу"

І ми весь час, цивільне населення, жило сподіваннями, що завтра, післязавтра все закінчиться. Хоча насправді ми повинні були одразу тверезо і по-дорослому зрозуміти, що ситуація вкрай складна, всі ми живемо в нових реаліях, і ці реалії — війна, і ми всі маємо до неї готуватись. Тоді була б ситуація абсолютно зрозуміла, коли всі готові, але воюють тільки ті, кому потрібно.

Раніше йшлося про те, що на прикордонних пунктах пропуску на кордоні повістки не видають. Втім, на КПП можуть перебувати працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки

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