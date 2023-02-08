“Не треба мені нічого сувати”: нардепу від ЄС вручили обвинувачення, але він опирався (відео)

Чинного народного депутата обвинувачують у невнесенні до щорічної декларації майна та коштів на загальну суму майже 8 млн грн.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили обвинувальний акт депутату від "Європейської солідарності" Артуру Герасимову. Нардепа обвинувачують в тому, що він не задекларував нерухомість в Іспанії та валютні кошти на банківських рахунках.

Відео вручення обвинувачення опублікувала у середу, 8 лютого, пресслужба САП.

“Загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн. Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані у Королівстві Іспанія, загальною вартістю 228 тисяч євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків”, - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

На відео обличчя нардепа заретушоване і прізвище його не називається.

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За інформацією джерел “Української правди”, йдеться про депутата від фракції “Європейська солідарність” Артура Герасимова, якому ще 6 січня НАБУ оголосило про підозру у невнесенні у виправлену декларацію за 2020 рік нерухомості в Іспанії - двоповерхового житла дуплексного типу та паркомісця в провінції Аліканте.

Прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт, копію якого намагалися вручити нардепу. Однак, як видно на опублікованих кадрах, парламентар відмовлявся отримувати матеріали досудового розслідування і при цьому спілкувався телефоном зі своїм адвокатом.

Прокурору нардеп заявив: "Ми прийдемо ознайомлюватися. Я не збираюся нічого брати... Будь ласка, не треба мені нічого сувати".

Після цього він відштовхнув папки з документами, закрив двері авто і поїхав геть.

Нагадаємо, заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон влітку цього року, у розпал повномасштабної війни з РФ, купив у центрі Києва елітний особняк.

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