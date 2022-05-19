"Не треба одразу займати черги": "Укрпошта" анонсувала продаж нової марки з російським кораблем

"Не треба одразу займати черги": "Укрпошта" анонсувала продаж нової марки з російським кораблем

"Укрпошта" анонсувала продаж нової марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". Наклад у 5 млн примірників продаватимуть від 23 травня у більш ніж 1,5 тис. відділеннях.

Про це повідомив керівник "Укрпошти" Ігор Смелянський.

"Не треба одразу займати черги, час продажу та всі деталі ми оголосимо завчасно на наших сторінках та на моєму фейсбуці та Тelegram-каналі ввечері 22 травня", - зазначив він.

У перший тиждень 1 мільйон марок буде спрямовано саме у відділення. Наступного тижня ще 1 мільйон і так далі.

Ліміт – 2 блоки по 3 марки одному покупцю. Ще 1,5 мільйона марок буде продаватися на 5 інтернет-майданчиках, зокрема міжнародних.

Окрім марки з кораблем для замовлень онлайн будуть доступні футболки, світшоти, магніти та конверти першого дня випуску.

Нагадаємо, у Києві облаштовують клумбу, присвячену відомій поштовій марці, яка вказує на напрямок руху російського військового корабля.

Як люди намагаються дістати лімітовану марку з кораблем і за скільки її можна купити

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