"Не треба викривляти реальність": чим можуть займатися в Україні військові з Польщі та країн Балтії

Можливе введення до України військ з країн Балтії та Польщі - це абсолютно нормальна воєнно-технічна та стратегічна співпраця.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військовий експерт та полковник запасу Петро Черник.

“Миротворча місія в Іраку, там не було ніякого НАТО. 34 країни у двосторонньому форматі уклали угоду зі Сполученими Штатами і надіслали туди свої війська. Нещодавня американська війна в Афганістані – 15 країн. Двосторонні угоди такого порядку є абсолютною нормою у воєнно-технічній та стратегічній співпраці”, – наголосив Петро Черник.

За його словами, війська партнерів в нашій державі можуть розміститися на українсько-білоруському кордоні. Тобто відбудеться процес заміщення.

“Не треба самим собі викривляти реальність, що, мовляв, поляки будуть за нас воювати. Ні, цього не буде. Якщо таке і станеться, то найімовірніше це буде процес заміщення – у нас є величезний українсько-білоруський кордон, там стоять наші війська. От їх будуть вивільняти у такому режимі”, - підкреслив військовий експерт.

Він також додав, що малоймовірним є сценарій збиття російських ракет країнами НАТО.

“Умовно "Patriot" випустить ракету з території Польщі та зіб'є ту ж Х-101 – це вже прямий воєнний інцидент з Російською Федерацією. Доктринально НАТО не документувало такого типу ведення бойових дій. Як на це реагувати? Запускати 4 статтю чи вже потім 5, чи не запускати. Тому дуже малоймовірно, що таке станеться. Але те, що розмови почалися – це сигналізується чимось для нас корисним”, – пояснив Черник.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон став першим європейським лідером, який ще у лютому 2024 року відкрито почав говорити про можливість введення військ Альянсу до України.

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