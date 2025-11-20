"Не треба впадати у відчай": політолог оцінив мирний план Віткоффа-Дмитрієва

Стів Віткофф / © Associated Press

Реклама

На тлі внутрішньополітичної напруженості та появи у пресі інформації про так званий «мирний план» Віткоффа-Дмитрієва активізувався переговорний ажіотаж щодо закінчення російсько-української війни.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко у Facebook.

Він проаналізував ці події, зазначаючи, що вони не є ознакою неминучого переламного моменту.

Реклама

План, який вигідний Кремлю

Володимир Фесенко скептично ставиться до оприлюдненого 19 листопада «мирного плану» Віткоффа-Дмитрієва, який містить 28 пунктів. Політолог вважає, що цей документ є черговою спробою нав’язати Києву російські умови завершення війни.

«Власне, це та сама „демілітаризація“ і „денацифікація“ України, про що постійно заявляють у Кремлі, а також легалізація російської окупації частини української території в нібито компромісній формі», — заявив Фесенко, закликаючи не впадати у відчай через його появу.

Він підкреслив, що це не перша спроба нав’язати нам, власне кажучи, російські умови закінчення війни.

«Щодо плану Віткоффа-Дмитрієва не треба впадати у відчай. Це не перший мирний план з боку США. І це далеко не перша спроба російсько-американської „солодкої парочки“ нав’язати нам, власне, російські умови завершення війни», — зауважив Фесенко.

Реклама

Відмова Києва та очікування США

Фесенко підтвердив, що президент України Володимир Зеленський відмовився зустрічатися зі спеціальним посланцем США на Близькому Сході Стівом Віткоффом у Туреччині для обговорення цього плану, натомість представивши свій, узгоджений із європейськими партнерами. Політолог розшифрував дипломатичний натяк Зеленського про готовність до миру лише в координації з партнерами.

«Якщо перекласти це на звичайну, а не дипломатичну мову, то Україна готова до мирних переговорів, у яких братимуть до уваги її інтереси, а також позицію європейських партнерів, а не сліпо виконувати псевдомирний план, який розроблявся без участі нашої країни», — зауважив він.

Експерт припускає, що «план» є не остаточним документом, а радше «проєктом (draft), предметом для подальших переговорів і з Україною і з Росією», а його мета — реанімувати процес.

«Неминучий тиск» і тактика переговорів

Фесенко прогнозує, що Білий дім, ймовірно, прагне припинити війну до Різдва, і тому тиск на Україну посилюватиметься.

Реклама

«І в цьому контексті дійсно треба розуміти, що буде неминучий тиск на нас. Враховуючи нашу воєнну і внутрішньополітичну ситуацію, від нас вимагатимуть більше поступок, ніж від росіян», — застеріг політолог.

Він закликав Київ «ретельно продумати гнучку тактику переговорів з американцями», наполягаючи на припиненні бойових дій, щонайменше повітряної війни на час переговорів.

«На жаль, Білий дім вчергове повторює свої тактичні помилки в переговорній грі з росіянами. Вони думають, що поступки Кремлю будуть шляхом до миру, а результат буде прямо протилежним», — підсумував Фесенко.

Політолог вважає набагато більш інтригувальним, ніж сам «мирний план», візит до Києва високопосадовців Пентагону — секретаря армії Дена Дрісколла та генерала Ренді Джорджа. Фесенко зазначає, що Дрісколл є другом віцепрезидента США Джея Ді Венса, який претендує на роль одного з головних переговірників, що свідчить про «конкуренцію між різними переговорними позиціями» в адміністрації США.

Реклама

Крім того, він вказує, що візит має ширшу військову та технологічну мету.

«Деякі ЗМІ повідомляють що цей візит пов’язаний також з тим, що США та Україна працюють над укладенням великої угоди про обмін технологіями безпілотників та автономних систем озброєння», — зазаначає Фесенко.

Чому не буде прориву

Незважаючи на активізацію переговорного процесу, Володимир Фесенко не очікує найближчим часом жодного прориву в мирних переговорах через позицію Росії.

«По-перше, Росія зараз не зацікавлена у припиненні війни… Як силовий аргумент на майбутніх переговорах їм потрібен хоча б Покровськ», — пояснив він.

Реклама

За словами політолога, друга причина — внутрішня політика. У Кремлі уважно стежать за розвитком в Україні конфліктних процесів і дуже зацікавлені у виникненні гострої політичної кризи, яка б послабила нас зсередини.

«Поки не відбудеться хоча б відносної стабілізації ситуації на фронті та у внутрішньополітичних процесах в Україні, навряд чи варто очікувати продуктивних (для нас!) мирних переговорів», — резюмував експерт.

Нагадаємо, напередодні журналісти Axios опублікували матеріал, у якому стверджували, що США таємно узгоджують із Росією новий план закінчення війни в Україні.

Згодом адміністрація Дональда Трампа підготувала широкий «мирний план» із 28 пунктів, який висуває жорсткі вимоги до України. Цей документ передбачає, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії.

Реклама

Крім того, план закликає відмовитися від ініціативи щодо введення миротворчого контингенту, який міг би запобігти майбутній російській агресії. Серед ключових вимог також фігурує відстрочка вступу України до НАТО на термін «принаймні кілька років».

Раніше Марко Рубіо заявив, що закінчення «складної та смертоносної війни в Україні» вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями.