"Не треба заохочувати вбивць жахливими індульгенціями": Подоляк прокоментував заяву НАТО

Відмовитися від територій в обмін на "парасольку" НАТО – це дивно. У такий спосіб ми заохотимо росіян продовжувати агресію.

Про це у своєму твітері написав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов'язкове перенесення війни на інші покоління. Бо чому Росія, не програвши, має добровільно відмовитися від провокацій, гібридів, традиційної поведінки?", – стверджує Подоляк.

"Тріумф Путіна не принесе світові мир"

Якщо Путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у Росії не зміниться, а воєнні злочинці не понесуть покарання, війна обов'язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії. За словами Подоляка, спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Це стосується будь-яких форматів нового "розподілу Європи", зокрема з парасолькою НАТО.

"То навіщо тоді пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї? Не треба заохочувати вбивць жахливими індульгенціями…", – заявив радник ОП.

Нагадаємо, у НАТО припустили, що Україна може вступити до Альянсу за умови, якщо віддасть Росії частину своєї території.

Читайте також: