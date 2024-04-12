Не треба заздрити: військовий пояснив нюанс високих зарплат в армії

Військовослужбовці мають значні витрати на екіпірування та техніку.

Дві третини коштів, які отримують військовослужбовці ЗСУ разом із “бойовими” йдуть на підтримання боєздатності самого солдата.

Про це розповів майор НГУ та командир батальйону "Свобода" Петро Кузик в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, військовослужбовці мають значні витрати зі своїх “високих зарплат”.

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“Дві третини з них йде на екіпірування, на полагодження автомобілів, на яких їздимо, приведення до ладу форми, броників, оптики, в залежності від специфіки, хто чим займається... Якщо решту вдається відправити сім’ї – це вже щастя”, - зауважив він.

За словами майора Кузика, питання фінансування в армії дуже важливе.

“На мій погляд, фінансування бійця, щоб залучити мотивованого бійця, мало би бути набагато більшим, але чи є в держави [на це] кошти", - розмірковує військовий.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністр затвердив доплату у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання "на нулі".

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