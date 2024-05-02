"Не треба зважати на емоційну істерику": Подоляк про рішення ЄС щодо військвозабов'язаних українців за кордоном

Добре, що ця дискусія зараз триває в Європі.

Абсолютно точно потрібне загальноєвропейське рішення щодо військовозобов'язаних українців за кордоном. Рано чи пізно Європейський Союз спільно з Україною ухвалить оптимальне.

Про це сказав радник ОПУ Михайло Подоляк в ефірі Delfi.

За його словами, це має справді дещо дивний вигляд: країна стікає кров'ю, вона воює два роки. В цей час дуже багато молодих людей, які в перші місяці війни встигли виїхати з України, навіть не підтримують її.

"Ми ж не бачили масових протестів з приводу "дайте зброї", "Україна спливає кров'ю" і таке інше. Сильна сторона Європи, що вони через довгу дискусію прийдуть до правильних рішень", – каже Подоляк.

На думку радника, загальноєвропейське рішення про те, як треба діяти стосовно тих чи інших молодих людей, які виїхали з України, буде ухвалено.

"І це, до речі, змушує цих молодих людей зараз задуматися про те, де вони, що вони і як вони почуватимуться вже завтра. Рано чи пізно Європейський Союз спільно з Україною прийме оптимальне рішення і тут не треба звертати увагу на ось цю емоційну істерику", – резюмував радник ОПУ.

Раніше стало відомо, що буде з чоловіками, які ухиляються від проходження ВЛК.

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